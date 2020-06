Géén rondjes om de kerk na de Tour, wielermakelaar kan voor het eerst in jaren op zomervakantie

Dit jaar geen Daags na de Tour in Boxmeer. (Archieffoto) vergroot

Wielermakelaar John van den Akker uit Veldhoven weet niet wat hem overkomt, hij kan voor het eerst in jaren op zomervakantie. Normaal is hij wanneer de Tour de France wordt verreden, in juli, hartstikke druk met het regelen van renners voor de vele wielercriteriums ná de Tour. Nadat donderdag bekend werd dat ook het criterium van Boxmeer, Daags na de Tour, niet doorgaat, zijn echter alle twintig wedstrijden waarvoor Van den Akker normaal aan de slag gaat, geschrapt.

"Boxmeer was de laatste van de twintig die nog stond", vertelt Van den Akker vrijdag in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. Dit betekent voor hem voor het eerst in jaren dat hij op de tweede rustdag in de Tour de France niet de blaren op zijn tong hoeft te praten om renners over te halen naar bijvoorbeeld Boxmeer, Etten-Leur of Chaam te komen.

21 september, de dag waarop Daags na de Tour verreden zou worden, is nog ver weg, weet Van den Akker. "Er was hoop op versoepeling van de regels. Maar het ziet er naar uit dat de anderhalvemetersamenleving nog wel even blijft bestaan. En dan is het lastig tienduizenden wielerfans te ontvangen", legt hij het besluit van de organisatie uit.

Niet het eind van een traditie

Volgens de wielermakelaar betekent het niet doorgaan van de criteriums dit jaar zeker niet het einde van de traditionele rondjes om de kerk, die het toch al lastig hadden. Organisatoren hebben er dit jaar volgens hem voor gekozen al in een vroeg stadium te annuleren. "Om te overleven", zegt hij. "Ze hebben nu immers nog weinig of geen kosten gemaakt."

Organisaties kunnen zich nu richten op volgend jaar. Voor Boxmeer betekent dit focus op maandag 26 juli 2021, de nieuwe datum van de 46ste Daags na de Tour.

