Omstanders filmen hoe de politie gewapende man in zijn benen schiet

Omstanders hebben gefilmd hoe de politie donderdagavond op de Emmasingel in Eindhoven een man die met een mes zwaait, in zijn benen schoot. Op de beelden is te zien hoe agenten de gewapende man omsingelen en waarschuwingsschoten lossen. Uiteindelijk wordt hij in de benen geschoten.

De man liep op de Emmasingel in de binnenstad met een groot mes te zwaaien. De politie zeiden dat hij het mes weg moest leggen. Ook werden er verschillende waarschuwingsschoten gelost, maar de man reageerde niet. Daarop werd hij neergeschoten.

Agenten hebben eerste hulp verleend, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De rijksrecherche doet, volgens de voorschriften, onderzoek naar de schietpartij.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

