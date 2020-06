'Groepsverkrachtingen Den Bosch': Justitie laat deel van de aanklacht vallen

Een deel van de aanklacht in de Bossche groepsverkrachtingszaak heeft Justitie geschrapt. Het gaat om de vermeende verkrachting van één minderjarig meisje. De zaak tegen vijf verdachten die betrokken zouden zijn bij verkrachtingen van twee anderen blijft wel overeind. Dat werd vrijdagmiddag duidelijk tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank van Den Bosch.

De zaak draait vanaf nu dus om de vermeende verkrachtingen van twee tienermeisjes. Deze zouden in januari en april 2019 hebben plaatsgevonden in een pand aan de Orthen in Den Bosch. In de ogen van het OM is dat gebeurd nadat de aangeefsters zijn bedwelmd. Oorspronkelijk hield de politie in december vorig jaar acht verdachten aan, van wie er inmiddels nog vijf (19-24 jaar) in voorlopige detentie zitten.