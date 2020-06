Zaak groepsverkrachtingen gaat nog over twee tienermeisjes, derde wil 'ab-so-luut niet' meewerken

Het Paleis van Justitie in Den Bosch (foto: archief). vergroot

Justitie heeft een deel van de aanklacht in de Bossche groepsverkrachtingszaak geschrapt. Het gaat om de vermeende verkrachting van één minderjarig meisje. De verdenkingen tegen vijf mannen die betrokken zouden zijn bij verkrachtingen van twee anderen blijft wel overeind. Dat werd vrijdagmiddag duidelijk tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank van Den Bosch.

Joris van Duin

De reden om de aanklacht in te perken is dat het meisje volgens de officier van justitie ‘ab-so-luut niet’ mee wil werken aan politieverhoren. Het Openbaar Ministerie (OM) noemt haar 'enorm kwetsbaar' en ze zou bang zijn voor de verdachten, maar ook om niet geloofd te worden. Bewijstechnisch is de zaak rondom deze minderjarige aangeefster het zwakst, stelt de aanklager.

(On)vrijwilligheid

De zaak draait vanaf nu dus om de vermeende verkrachtingen van twee tienermeisjes. Deze zouden in januari en april 2019 hebben plaatsgevonden in een pand aan de Orthen in Den Bosch. De centrale vraag lijkt niet of er sprake was van seks, maar de mate van (on)vrijwilligheid.

De mening van justitie is kraakhelder: de twee zijn verkracht. Oorspronkelijk hield de politie in december vorig jaar acht verdachten aan, van wie er inmiddels nog vijf (19 tot 24 jaar oud) in detentie zitten. Boy M. (19) en Faycal J. (20) zitten vast voor beide delicten. De andere drie voor de verkrachting van één meisje. Een eerder vrijgelaten man wordt wel nog vervolgd, twee anderen definitief niet, maakte het OM vrijdag bekend.

In het zedenonderzoek ziet justitie af van het plan via Snapchat verstuurde berichtjes op te vragen. Dat zou via een rechtshulpverzoek aan de Amerikaanse rechter moeten, omdat dit sociale mediabedrijf daar gevestigd is. Volgens het OM zijn de berichten lastig te achterhalen. Ook omdat de telefoons waar deze op staan, versleuteld zijn.

'Afbrokkeling van de zaak'

Advocaten willen dat de rechtbank vrijdag besluit het voorarrest van hun cliënten op te heffen of te schorsen. Zo betwist raadsman Van Alkemade dat zijn cliënt tegen de wil van een meisje in seks met haar had. Collega Kurvers staat twee verdachten bij en zegt dat hetzelfde meisje 'wisselende en tegenstrijdige' verklaringen heeft afgelegd. Volgens hem is er sprake van 'afbrokkeling van de zaak', iets dat het OM ontkent.

Aan het begin van de avond maakt de rechtbank bekend of het vijftal voorlopig in de gevangenis blijft. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt, is nog onduidelijk. De volgende zitting staat wel al gepland: 4 september.

