De twee wolven in Brabant hebben een unieke geschiedenis

De twee wolven die de afgelopen maanden in Brabant zijn gezien, komen uit heel verschillende delen van Europa. De wolf die in mei in Heusden meer dan zestig schapen doodbeet, komt uit de regio Bremen in Noord-Duitsland. En de wolf van de Strabrechtse Heide is afkomstig uit de Franse en Italiaanse Alpen. Het is voor het eerst in honderden jaren dat wolven uit die delen van Europa in hetzelfde gebied komen.

De wolf die in mei in de regio Heusden actief was, kwam vanuit Duitsland via de Achterhoek en de Betuwe naar Brabant. Na een paar weken in Brabant te hebben doorgebracht vertrok de wolf weer. Nu zit deze wolf alweer een paar weken in de regio Antwerpen.

De wolf komt uit Herzlake in de regio Bremen. Daar was het jonge mannetje van februari tot begin april actief. Daarna is hij op zoek gegaan naar een vrouwtje.

Van wolven is bekend dat ze flinke afstanden kunnen afleggen. Per nacht lopen ze gerust meer dan vijftig kilometer. In totaal heeft de "Heusdense'wolf die staat geregistreerd als GW1554M (Grey White 1554 Male), al meer dan 500 kilometer afgelegd in zijn zoektocht naar een nieuw leefgebied. Sinds 6 juni zit deze wolf in de buurt van Antwerpen. De Belgen hebben hem inmiddels Billy gedoopt.

Deze route legde de 'Heusdense' wolf tot nu toe af:

Wolf uit de Alpen

In Oost-Brabant was de afgelopen maanden een andere wolf actief. Deze wolf valt minder op dan zijn moordlustige collega die in de regio Heusden actief was. En deze wolf in Oost-Brabant is ook een stuk schuwer en er zijn dan ook amper beelden. Deze wolf heeft behalve schapen ook een kalf van de Schotse hooglanders bij Someren aangevallen.

Dit mannetje (GW1625M) is de eerste wolf uit de Franse en Italiaanse Alpen die ons land heeft bereikt. En dat is ook bijzonder, want dat betekent dat wolven uit Duitsland en wolven uit Frankrijk en Italië die honderden jaren gescheiden leefden, allebei in hetzelfde gebied komen.

De eerste melding van deze wolf uit het zuiden in Brabant was in Boekel op 24 februari.

Even daarvoor werd er in de buurt van Boekel ook een wolf gezien:

Opvallend is dat de volgende melding van deze wolf op 2 maart is in Made, zo’n zestig tot zeventig kilometer naar het westen. Daar werd een schaap gedood. Daarna is het dier teruggekeerd naar Oost-Brabant en lijkt daar voorlopig te blijven in en rond de Strabrechtse Heide. De laatste melding van een dood schaap is op 13 juni in Heeze.

Wolvenkenners zijn blij dat een wolf uit de Frans-Italiaanse Alpen Nederland heeft bereikt. Tot nu toe kwamen alle wolven in Nederland uit roedels in Duitsland en Oost-Europa. Het is goed voor de genetische variatie dat er dieren uit heel andere populaties opduiken. In België zitten ook drie wolven uit het zuiden, aldus BIJ12, dat meldingen over wolven bijhoudt.

Tussen 1 februari en 21 mei meldt Bij12 zestien schademeldingen in Brabant, waarvan veertien keer door een wolf. Twee keer was een vos de boosdoener.