Lokale omroepen raken in coronatijd bijna alle adverteerders kwijt

De lokale omroep Kontakt in de gemeente Laarbeek zag de afgelopen maanden met lede ogen aan hoe negentig procent van de advertentie-inkomsten verdwenen. "We hebben aanspraak kunnen maken op allerlei regelingen", zegt voorzitter Erwin Ferket. De lokale omroep zocht zelfs buiten de landsgrenzen bij Europese potjes. Om nul op het rekest te krijgen.

Het is vroeg in de ochtend, zeven uur stipt, als Mario van Dinther met zijn radioshow begint. Het gaat over een bouwplan in Lieshout en er gaat een nieuwe pizzeria open.

"Dan denk je: goh, adverteer ook eens een keertje."

"We besteden veel aandacht aan ondernemers", zegt Mario. "Maar mensen beseffen niet dat wij het ook allemaal moeten betalen. Ze denken dat we hobbyisten zijn die ons dingetje kunnen doen. Een bedrijf ziet ons heel graag komen om te filmen. Dan denk je: goh, adverteer ook eens een keertje."

En dat is nu net waar de ondernemers het moeilijk mee hebben in coronatijd. Adverteren zit er vaak niet meer in, met name in sectoren als de horeca. Een aderlating voor veel lokale omroepen.

Volgens de overkoepelende organisatie OLON liepen de Nederlandse lokale omroepen in de maanden maart, april en mei wekelijks 300.000 euro aan advertentie-inkomsten mis. In de komende maanden wordt een verlies van 1,5 miljoen verwacht.

"Een jongen met een nieuwe friettent durft gewoon te adverteren, ook in deze tijden."

Het is wrang, want de lokale omroepen hebben veel meer publiek in deze moeilijke tijden. "Iedere gemeente heeft zijn eigen pijn", zegt Mario van Dinther. "Corona in Gemert-Bakel is anders dan in Gelderland."

Volgens voorzitter Erwin Ferket van Kontakt gaat het op dit moment nog goed met de omroep. "De website is vernieuwd, 60.000 hits per maand. Dat geeft voor ons aan dat er veel meer mensen kijken. Laten we hopen dat dat zich positief uitbetaalt." Maar het gevreesde woord 'omvallen' is wel gevallen in het bestuur.

Stijn van Mierlo en Thijs Verleg van Heeze24 en Cranendonck24 vergroot

Hoe anders gaat het met de lokale website Heeze24 in Heeze. Deze website is juist aan het groeien. Thijs Verleg is niet alleen in Heeze actief, maar heeft ook een samenwerking opgestart met tekstschrijver/ondernemer Stijn van Mierlo die Cranendonck en Valkenswaard voor zijn rekening gaat nemen.

"Radio verandert, de media veranderen"

Ze rijden allebei rond in twee blitse feloranje autootjes, waar net weer een sticker van een nieuwe sponsor op is geplakt. "Een jongen met een nieuwe friettent", zegt Stijn. "Hij durft gewoon te adverteren, ook in deze tijden."

Veel lokale omroepen kampen met een stoffig imago, denken Thijs en Stijn. "Je moet gewoon heel creatief denken", zegt Verleg. "We komen nu aan de onderkant van de streep hetzelfde uit als vorig jaar. Je moet de ondernemer net iets extra's te gunnen, zoals een artikel of weggeefactie."

De websites willen nu ook radio gaan maken en zoeken advies bij de radio-dj Daniel Smulders uit Heeze. "Radio verandert, de media veranderen", zegt hij. "Vaak werken lokale omroepen met vrijwilligers volgens de oude stempel. Als je het blijft doen zoals het twintig jaar geleden ging, komt het niet goed. De lokale omroepen moeten hun imago oppoetsen."