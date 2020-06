Kinderdagverblijf moet dicht, GGD tikte de Droomtuin al zes keer op de vingers

Archiefbeeld (Foto: tOrange). vergroot

Kinderdagverblijf de Droomtuin in Cromvoirt heeft zes keer eerder een kritisch inspectierapport van de GGD gekregen, omdat het de boel niet op orde had. Donderdag moest de opvang sluiten omdat de GGD de situatie 'niet meer verantwoord' vond. De eigenaar meldt dat dit komt omdat hij al het aanwezige personeel ontslagen had na een langlopend conflict over geld.

Wim Heesterbeek & Lieke Flipsen Geschreven door

"Door de coronacrisis hebben we financiële problemen", vertelt Johan van Thull die samen met zijn vrouw de opvang runt. "We wilden het vakantiegeld in twee delen uitbetalen. Daar werden sommige mensen zo boos over dat ze de rest meetrokken. Het werd een enorm conflict. Toen heb ik gezegd: 'Ga allemaal maar naar huis. Ik ben er klaar mee.'"

Van Thull zegt dat hij tevreden is met de sluiting, omdat de situatie onhoudbaar geworden was. Hij benadrukt dat er volgens hem met de veiligheid van de kinderen niets aan de hand was.

'Emotionele veiligheid'

Uit rapporten blijkt echter dat sinds 2016 de inspectie van de GGD zes keer langs is geweest bij de Droomtuin. Alle zes de keren waren er zaken niet op orde. Het gaat onder andere om medewerkers die geen vereist EHBO-diploma hadden en een buitenspeelplaats die de inspectie 'onveilig' en 'onvoldoende uitdagend' noemt. Ook werden jonge kinderen te lang alleen gelaten en waren er diverse administratieve zaken niet op orde.

De meeste van deze punten komen uit het laatste uitgebreide rapport uit 2019. Er was toen ook onvoldoende aandacht voor de 'emotionele veiligheid van de kinderen'. Dit wordt geïllustreerd met een voorbeeld van twee kinderen die elkaar sloegen en gingen huilen, terwijl er op dat moment geen begeleiding in de ruimte aanwezig is.

'Kleine protocoldingetjes'

Eigenaar Van Thull noemt de terugkerende zaken uit de rapporten 'kleine protocoldingetjes'. Alles wat echt belangrijk is, werd volgens hem meteen aangepast. "Daarom hoefden we bij de vorige rapportages ook niet dicht. De inspectie heeft ons iedere keer de opdracht gegeven te handhaven. Dat betekent dat je eraan moet werken. Als het echt zo erg was, waren we wel eerder gesloten."

Of hij iets heeft gedaan met de verbeterpunten die medewerkers aandroegen, is de vraag. In het rapport uit 2019 staat dat een medewerker tegen de GGD verklaart dat er niks gedaan wordt met opmerkingen over de veiligheid. Het is onbekend of en wanneer de Droomtuin weer open mag.