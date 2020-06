Het gilde in Boekel mist de toernooien, maar is blij dat ze weer bij elkaar kunnen komen

Het gilde kan weer kruisboogschieten (foto: Jos Verkuijlen) vergroot

"Het meeste heb ik de contacten met de gildebroerders gemist." Jan Leenders van het St. Agathagilde in Boekel is blij dat er weer activiteit bij het gilde is. Er zijn nog geen toernooien en de vendeliers zijn er nog niet, maar toch kan de kruisboog alweer een paar weken uit de kast. Buiten, met afstand tot elkaar, vliegen de pijlen naar de wip.

Jos Verkuijlen & Dennis Stafleu Geschreven door

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

Ze zijn niet meer de jongste, de leden van het gilde in Boekel. De gildebroeders zitten allemaal in de risicogroep. Toch hebben ze geluk gehad. De coronadans zijn ze allemaal ontsprongen.

Het grootste leed bij het gilde zat hem vooral in het niet samen kunnen zijn. Een paar weken lang was er niemand op de club. "We zaten maar thuis", zegt Jan Leenders. "Lekker buurten, lekker schieten. Ja, dat kan weer."

In de video zie je hoe het gilde het kruisboogschieten weer heeft opgepakt:

Wachten op privacy instellingen...

We laten het graag aan je weten als we een nieuw artikel hebben over Boekel. Klik hier om je te abonneren op de nieuwsbrief. Alle verhalen vind je op onze themapagina.