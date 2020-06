Efteling komt komende jaren niet meer met grote nieuwe attractie als Max & Moritz

Fons Jurgen voor de camera van Omroep Brabant. vergroot

De directeur van de Efteling is trots dat er vrijdag een nieuwe familie-achtbaan in zijn park openging, maar een dergelijke investering zit er de komende jaren niet opnieuw in. De coronacrisis heeft er volgens directeur Fons Jurgens flink ingehakt, al is er voor het eerst in weken weer perspectief.

Trots staat hij voor zijn attractie. “De reacties op Max & Moritz zijn bovengemiddeld positief”, zegt Jurgens, misschien zelfs enigszins verrast.

“Mensen dachten: het is een familie-achtbaan, ik moet het eerst nog maar eens zien. Maar ze zijn enthousiast over de verrassingen op de baan, de snelheid en thematisering. Het is heel anders dan ze gewend zijn.”

Vijftien miljoen euro

Om de achtbaan te kunnen bouwen moest de bobsleebaan afgebroken worden. Alles bij elkaar kostte de attractie vijftien miljoen euro. Dat is een behoorlijke investering voor het park, zeker in deze tijden.

“Het merendeel van de uitgaven voor Max & Moritz hadden we al gedaan, we hebben daar rekening mee gehouden. Dus het is nog te doen. Maar goed, wij lijden ook onder de coronacrisis. We hebben een heel zwaar jaar.“

Is dit dan de laatste grote investering van het park? “Nou ik hoop het niet. Ik hoop dat we binnenkort wel weer iets meer terug kunnen naar normaal. Maar het is wel een van de grotere attracties die we hebben gedaan. En ook de komende jaren gaan we daar niet overheen.”

Normaal komt er om de een of twee jaar weer een attractie bij in het park. “Zoals het nu er uitziet wordt het voorlopig erg moeilijk nog een keer zoveel geld uit te geven”, bevestigt Jurgens. Wanneer wél laat de directeur in het midden.

‘We hebben perspectief’

Als het gaat om het sturen en begeleiden van de mensen in het coronatijdperk is de directeur erg tevreden. “Het gaat eigenlijk heel erg goed. Overal staan onder meer hekken, lijnen en bordjes. We laten nu iets meer dan dertig procent van het normale bezoekersaantal binnen. We zijn aan het kijken of we nog meer gasten kunnen toelaten.“

Het park heeft daarmee weer perspectief, besluit de directeur. “Dat konden we afgelopen weken niet zeggen.“

Max & Moritz is voorlopig de laatste nieuwe attractie in de Efteling:

