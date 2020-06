Efteling opent Max & Moritz, zo ziet een rit in de nieuwe achtbaan er uit

Max & Moritz is vanaf zaterdag open (foto: Efteling) vergroot

De nieuwe familieachtbaan Max & Moritz gaat zaterdag open in de Efteling. Op de plek waar ruim 34 jaar de Bob heeft gestaan, rijden nu twee treintjes door een Alpenlandschap. Omroep Brabant mocht vrijdag alvast een kijkje nemen in de achtbaan.

Bekijk hier een ritje in Max & Moritz:

Wachten op privacy instellingen...

Op 1 september vorig jaar werd de iconische Bob gesloten en meteen ook gesloopt. In hetzelfde thema werd in tien maanden tijd een ‘rustigere’ attractie gebouwd.

De achtbaan Max & Moritz bestaat uit twee banen met elk een trein. De ene is Max en de andere is Moritz. In de vertrekhal zijn de twee personages zichtbaar, ze draaien een veer op waarmee de treinen worden weggeschoten.

Na één ronde schieten de treinen met zo’n 36 kilometer per uur door de vertrekhal om nog een rondje te maken. Harder gaat de familieachtbaan ook niet. "Het is natuurlijk een heel andere beleving dan de Bob, maar Max & Moritz is dan ook perfect voor de hele familie”, vertelt directeur Fons Jurgens.

Eerste reacties

Het plan was om de nieuwe attractie in april te openen, maar door de coronacrisis liep de bouw vertraging op en in april was de Efteling nog gesloten. De afgelopen twee weken mochten abonnementhouders al een ritje maken en vanaf zaterdag mag iedereen dus in Max & Moritz. De eerste reacties van bezoekers zijn redelijk positief.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Het Verhaal

Zoals bij elke attractie zit er een verhaal achter de nieuwe achtbaan. Max & Moritz is gebaseerd op een Duits verhaal over twee kwajongens. Ze drijven de inwoners van hun dorp tot wanhoop met hun kattenkwaad. Dat kattenkwaad is tijdens de rit op verschillende plekken zichtbaar en ook in de wachtrij maken bezoekers deel uit van de grappen.

