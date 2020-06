Massale vissterfte in Drunen: 'Wat drijft daar nou?'

Een dode karper drijft in het water. (Foto: Jan Klerks) vergroot

Het is een droevig gezicht en de lucht is niet te harden: in het watertje langs de Dwarsweg in Drunen drijven tientallen dode vissen. Jan Klerks deed de ontdekking toen hij er langs fietste. “Ik dacht: wat drijft daar nou? Het waren enorme karpers die dood in het water lagen.”

Janneke Bosch Geschreven door

Jan fietst regelmatig een stukje door de polder en komt dan langs het water langs de Dwarsweg. “Ik rook het al van een afstandje. Het rook niet al te fris, zal ik maar zeggen.”

En er lagen niet alleen karpers in het water, dat vooral bij vissers populair is. “Ik telde negen karpers, vijftien voorntjes en dan nog heel wat baarsjes. Echt jammer.”

Lage waterstand

Naar de oorzaak van de vissterfte bij Drunen is het gissen, al heeft Jan wel een idee. “Het water staat zo laag daar nu. Zo laag heb ik het nog niet eerder gezien. Misschien heeft het te maken met het extreme weer van de laatste tijd?”

Dat blijkt inderdaad te kloppen, weet het Waterschap Aa en Maas. De vissterfte in het watertje langs de Dwarsweg is hen bekend. Door de hevige regenbuien van de afgelopen week, kon het riool niet al dat regenwater aan, legt een woordvoerder uit. "De riooloverstorten hebben gewerkt. Die lozen op de watergang waar nu de dode vissen liggen."

Zuurstofdip

Vanuit riooloverstorten stroomt dus verdund rioolwater de sloot in. "Vanwege dat rioolwater krijg je meestal een of twee dagen later een zuurstofdip in het water. Daardoor kun je vissterfte krijgen."

Om te zorgen dat het zuurstofgehalte in het water weer zo snel mogelijk op peil komt, wordt er nu wat vers water richting het slootje gestuurd via het inlaatgemaal. Het waterschap verwacht dat de waterstand de komende dagen zal stijgen en het zuurstofgehalte weer toeneemt.

Waar nodig zullen de dode vissen worden verwijderd.