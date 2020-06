Man uit Waalwijk opgepakt met ruim 18 kilo ketamine in zijn achterbak: straatwaarde van 450.000 euro

Zakken ketamine in de auto. (Foto: Politie Dordrecht / Facebook) vergroot

Een 33-jarige man uit Waalwijk is aangehouden met ruim achttien kilo ketamine in zijn auto. De man liep tegen de lamp bij een politiecontrole in Dordrecht. De drugs hebben een straatwaarde van minimaal 450.000 euro.

Janneke Bosch Geschreven door

De politie controleerde de auto afgelopen woensdag. Het viel de agenten op dat de bestuurder van de auto erg zenuwachtig was.

Tijdens de doorzoeking van de auto, ging hij ervandoor. Na een korte achtervolging rennend door de wijk, kon de man worden aangehouden.

Ruim 18 kilo ketamine in de achterbak

In de auto bleek ruim achttien kilo ketamine te liggen, in een doos in de achterbak. Ketamine is een zogenaamde partydrug. De politie schat de waarde van de vondst op ten minste 450.000 euro.

De verdachte is inmiddels weer op vrije voeten, maar moet op een later moment voor de rechter verschijnen.

