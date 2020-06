Vestdijk in Eindhoven eindelijk weer open voor verkeer

De Vestdijk en de Hertogstraat in Eindhoven zijn na jaren van werkzaamheden weer open voor verkeer. Het heeft bijna twee jaar geduurd om de Vestdijk in de Eindhovense binnenstad aan te pakken.

De vernieuwde weg heeft nog maar één rijstrook voor auto’s en één voor bussen. Er is meer ruimte gekomen voor voetgangers en fietsers. Daarnaast is er ook relatief veel ruimte voor groen.

De herinrichting van de Vestdijk moet zorgen voor minder autoverkeer. Het is een eenrichtingsweg geworden en er geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Minder auto’s en meer ruimte voor voetgangers en fietsers moeten zorgen voor een betere luchtkwaliteit in het centrum van de stad.