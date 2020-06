Man (37) opgepakt na slaande Marktplaatsruzie over bank

Archieffoto. vergroot

De politie heeft vrijdagmiddag een 37-jarige man uit Rosmalen aangehouden nadat een Marktplaatsdeal op een mishandeling was uitgelopen. De man uit Rosmalen had volgens de politie contact gehad over een bankstel in Uden. Ter plekke bleek het bankstel niet te zijn wat hij ervan verwachtte.

Janneke Bosch Geschreven door

Er ontstond een ruzie, waarbij werd geslagen. De 37-jarige man werd naderhand opgepakt in Rosmalen. De politie onderzoek nog wat er zich precies heeft afgespeeld.

