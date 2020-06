Circusstudenten studeren af zonder publiek tijdens grote eindshow: 'Voelt wel een beetje gek'

Elodie Dubuc uit Frankrijk vergroot

Een enorme tegenvaller voor de studenten van de Fontys Academy for Circus and Performance Art. Na vier jaar studeren ze af met een grote eindshow, maar door het coronavirus mag er helaas geen publiek in de zaal zijn.

Lola Zopfi Geschreven door

“De voorbereiding van onze eindshow was natuurlijk anders vanwege de maatregelen", legt de Duitse studente Vanessa Sweekhorst uit. "Maar ik ben wel heel blij dat we toch de kans krijgen om op te treden. De afgelopen maanden waren voor veel artiesten heel bijzonder dus het optreden voelt extra speciaal nu. Maar ik hoop wel dat we in de toekomt weer echt publiek hebben.”

Wachten op privacy instellingen...

'Leuk dat mijn familie in Frankrijk optreden kan zien'

Als oplossing wordt de show vrijdag online uitgezonden op Facebook. Een schrale troost maar gelukkig blijven de studenten positief. “Twee dagen lang hebben we gepraat over hoe we het gingen aanpakken. We moesten van alles bespreken. Wie is er een risicogeval? Hoe gaan we optreden met ander halve meter? Dat waren uitdagingen waar we rekening mee moesten houden", legt de Franse studente Elodie Dubuc (25) uit.

"Ik heb nog nooit opgetreden zonder publiek, dus dat voelt wel een beetje gek", aldus Elodie. "We hadden van te voren al het gevoel dat we waarschijnlijk geen publiek zouden hebben. Dat is jammer, maar het is wel leuk dat mijn familie in Frankrijk mijn optreden kan zien via de livestream. "

Vanessa Sweekhorst uit Duitsland vergroot