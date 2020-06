Coronanieuws: RIVM meldt 91 nieuwe besmettingen, laatste thuisconcert O'G3NE

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

In dit liveblog hielden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

Peter de Bekker & Paul Ruiter Geschreven door

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM maakte zaterdag 91 nieuwe coronabesmettingen bekend.

In Europa zijn tot dusver meer dan 2,5 miljoen infecties geregistreerd.

Bloedbank Sanquin is gevraagd op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten in te zamelen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

22.30

De Nacht van de Vluchteling ging niet op haar gebruikelijke wijze door vanwege het coronavirus, toch trok Marieke haar wandelschoenen aan.

20.00

De zangeressen van O'G3NE hebben zaterdagavond hun laatste thuisconcert in een reeks van drie gegeven. Fans konden een kaartje kopen en online meekijken bij de zingende zussen.

Wachten op privacy instellingen...

16.15

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er momenteel 57 patiënten met corona op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er net zo veel als een dag eerder. Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen nog 220 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt Dat zijn er vijftien minder dan vrijdag.

14.23

Het aantal vastgestelde gevallen van besmetting met het coronavirus is in Europa de 2,5 miljoen gepasseerd, zegt het Franse persbureau AFP op basis van eigen tellingen. Meer dan de helft van die gevallen zijn aangetroffen in Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië AFP telde zaterdagochtend 192.158 doden in Europa sinds de uitbraak van het virus. Het Verenigd Koninkrijk heeft met 42.461 de meeste doden, gevolgd door Italië met 34.561 en Spanje met 28.315 overledenen.

14.00

Er zijn in de afgelopen 24 uur 91 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd in Nederland, meldt het RIVM. In totaal zijn 49.502 mensen in ons land positief getest op het virus. Het dodental als gevolg van corona bedraagt nu 6089, een toename van acht doden.

In Brabant kwamen er 4 besmettingen bij. Tot nu toe is het virus bij 9675 mensen in onze provincie vastgesteld. Het Brabantse dodental bedraagt volgens het RIVM 1532, één sterfgeval meer dan op vrijdag.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn 11.846 coronapatiënten opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ten opzichte van gisteren kwamen er twee opnamen bij. In Brabant belandden 2774 mensen als gevolg van het longvirus in het ziekenhuis.

Wachten op privacy instellingen...

Bekijk in onderstaande grafiek het dagelijkse aantal coronadoden in Nederland:

Wachten op privacy instellingen...

12.45

Het Duitse leger heeft nog eens veertig mensen naar de plaats Rheda-Wiedenbrück gestuurd om te helpen bij de bestrijding van een uitbraak van het coronavirus in een slachterij. Er waren eerder al 25 militairen ingeschakeld.

Het gaat om de slachterij Tönnies, een van de grootste in het land en marktleider bij de verwerking van varkens. Afgelopen week werd ontdekt dat van de 1050 werknemers die waren getest er 657 het coronavirus onder de leden hadden. De autoriteiten droegen 7000 mensen op binnen te blijven.

In Brabant waren er eerder uitbraken in slachthuizen in Boxtel en Helmond. In Helmond werd het bedrijf Van Rooi Meat op 28 mei gesloten nadat medewerkers positief testten op het virus. Sinds dinsdag draait het bedrijf weer op normale capaciteit. Bij vleesverwerkingsbedrijf Vion in Boxtel ontdekte de GGD begin deze maand na een steekproef dat 18 van de 105 medewerkers besmet raakten.

12.30

Een geplande demonstratie zondag in Amsterdam tegen de coronamaatregelen van het kabinet mag niet doorgaan. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de betoging verboden. Eerder verbood de gemeente Den Haag zo'n demonstratie.

09.37

De nieuwe Kar Wash waarmee winkelwagentjes in deze coronatijd worden schoongemaakt - is populair bij klanten van Albert Heijn in Boxtel. En het filmpje dat de supermarkt hierover maakte ook. "Inmiddels is ons filmpje meer dan 250.000 keer bekeken op diverse social media", laat een woordvoerder van de Boxtelse AH weten. "En is er interesse vanuit heel Europa en de USA!"

Wachten op privacy instellingen...

06.27

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft bloedbank Sanquin gevraagd om op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten in te zamelen. Dit plasma bevat neutraliserende antistoffen die eventueel gebruikt kunnen worden voor de behandeling van het coronavirus of bij het voorkomen dat mensen besmet raken.

02.53

Ook Nederland onderschatte het coronavirus dat eind vorig jaar opdook in China. De illusie dat ons land goed voorbereid was leidde tot inschattingsfouten en fatale blinde vlekken, blijkt uit ruim honderd gesprekken die het NRC voerde met tientallen betrokkenen.

01.32

De KNVB heeft een 'goed plan' om vanaf 1 september de wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal weer gedeeltelijk met publiek af te werken. Anderhalve meter afstand houden in stadions is mogelijk, stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in De Gelderlander. Er zijn dan geen volle tribunes, maar er kunnen wel duizenden mensen naar binnen. Dat scheelt financieel voor de clubs een slok op een borrel. Het plan moet nog goedkeuring van het kabinet krijgen.