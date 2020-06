Coronanieuws: Sanquin gaat plasma inzamelen voor mogelijk geneesmiddel corona

De testbuisjes om het coronavirus te achterhalen (foto: Erik Peeters). vergroot

Ook Nederland onderschatte het coronavirus toen dat eind vorig jaar opdook in China. Dit blijkt uit een reconstructie in het NRC. En de KNVB heeft een 'goed plan' om vanaf 1 september de wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal weer gedeeltelijk met publiek af te werken. In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Bloedbank Sanquin is gevraagd op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten in te zamelen.

Het RIVM maakte vrijdag 116 nieuwe coronabesmettingen bekend.

In Brabant zijn er in totaal 9671 mensen besmet (geweest) met het virus, twintig meer dan donderdag gemeld.

Er lagen vrijdag volgens het ROAZ nog 47 positief geteste patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, van wie twaalf op de intensive care.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

06.27

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft bloedbank Sanquin gevraagd om op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten in te zamelen. Dit plasma bevat neutraliserende antistoffen die eventueel gebruikt kunnen worden voor de behandeling van het coronavirus of bij het voorkomen dat mensen besmet raken.

02.53

Ook Nederland onderschatte het coronavirus dat eind vorig jaar opdook in China. De illusie dat ons land goed voorbereid was leidde tot inschattingsfouten en fatale blinde vlekken, blijkt uit ruim honderd gesprekken die het NRC voerde met tientallen betrokkenen.

01.32

De KNVB heeft een 'goed plan' om vanaf 1 september de wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal weer gedeeltelijk met publiek af te werken. Anderhalve meter afstand houden in stadions is mogelijk, stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in De Gelderlander. Er zijn dan geen volle tribunes, maar er kunnen wel duizenden mensen naar binnen. Dat scheelt financieel voor de clubs een slok op een borrel. Het plan moet nog goedkeuring van het kabinet krijgen.