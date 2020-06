Roosendaler zwaait met mes, omstanders gooien met stoelen om hem op afstand te houden

Een 33-jarige Roosendaler met een slok op heeft vrijdagnacht op de Markt in zijn woonplaats voor de nodige ophef gezorgd. De man liep met een mes te zwaaien en is uiteindelijk door omstanders overmeesterd. Die gooiden met stoelen om de man op afstand te houden. Ook werd hij geschopt en geslagen.

Rond halfdrie kwam bij de politie de melding over een vechtpartij binnen waarbij meerdere mensen met elkaar op de vuist waren gegaan. Op de Markt was de rust inmiddels teruggekeerd. Agenten vonden wel de gewonde Roosendaler die met een mes gezwaaid zou hebben en achter iemand aan hebben gelopen.

Omstanders zouden ook onderling slaags zijn geraakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en nam een mes in beslag. De gewonde man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.