Kick Out Zwarte Piet demonstreert ook in Schijndel tegen aanwezigheid van Zwarte Piet

Het Kick Out Zwarte Piet-protest in Eindhoven.

De zomer moet nog beginnen of in verschillende steden is de pietendiscussie al volop aan de gang. De beweging Kick Out Zwarte Piet kondigde voor november al demonstraties aan bij de intochten van Sinterklaas in onder meer Roosendaal, Helmond, Den Bosch en Breda. Vrijdag werd daar een demonstratie in Schijndel aan toegevoegd.

In Schijndel is het personage Zwarte Piet nog steeds gemeengoed. Het dorp heeft zelfs een eigen sinterklaasserie met een bijbehorend lespakket voor alle basisscholen. Tot nu toe werd in de serie nog vastgehouden aan Zwarte Piet.

'We gaan graag de dialoog aan'

“Het kind geniet van de karakters, maar vooral van het sinterklaasfeest. Dat gaat voor alles. We gaan graag de dialoog aan. We zien wel wat er de komende' tijd gaat gebeuren”, vertelde schooldirecteur Lambèr Gevers vorig jaar bij de inventarisatie van Omroep Brabant naar Zwarte Piet op de basisscholen.

De organisatie van het sinterklaasfeest wil pas maandag reageren op het nieuws van de demonstratie.

De beweging Kick Out Zwarte Piet is tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet bij het kinderfeest. Verschillende steden en dorpen vervingen de Zwarte Pieten al door bijvoorbeeld roetveegpieten en andere bontgekleurde pieten.