'Een heel apart fenomeen', lichtende nachtwolken veroorzaken fraaie lucht boven Gilze

Lichtende nachtwolken boven Gilze (foto: Wouter van Bernebeek). vergroot

'Sprookjesachtig'. Zo typeert Raymond Klaassen van Weerplaza het fenomeen dat vrijdagnacht te zien was in de lucht boven Gilze. Lichtende nachtwolken. "Die wolkjes kunnen echt dansen, daar zitten vaak golfstructuren in die je licht ziet twinkelen. Het is een heel apart fenomeen."

"Dit past wel een beetje in deze periode van het jaar", vertelt Klaassen. "Omdat de dagen nu lang zijn en de zon laat onder gaat, kan het zonlicht heel laat bepaalde ijsdeeltjes oplichten die zich zeer hoog in de atmosfeer bevinden. Het is een vrij bijzonder schouwspel. Af en toe is het heel duidelijk te zien, zoals afgelopen nacht."

Ook vorig jaar was dit het geval. "Precies ook rond deze tijd van het jaar. Toen hadden we zelfs een paar extreme gevallen. Toen was het zogenoemde display namelijk groot en was het heel erg licht."

Noordelijke horizon

Vrijdagnacht was het fenomeen onder meer in Gilze goed te zien en dat is vrij bijzonder volgens Klaassen. "Want normaal is dit iets wat je niet zover landinwaarts kan zen. Eerder laag aan de noordelijke horizon."

De wolken boven Gilze vrijdagnacht (foto: Wouter van Bernebeek). vergroot

Lichtende nachtwolken zijn sowieso hooguit een of twee keer per jaar te zien. "En je moet er dan wel even op letten, want deze wolken kondigen zichzelf niet van tevoren aan. Ik kan dus ook niet zeggen of dit komende nacht weer gaat gebeuren. Het is mogelijk, maar net zo goed zijn ze niet zichtbaar omdat in de hoge bovenlucht de condities niet ideaal zijn."

'Fascinerend'

Hoe lang lichtende wolken te zien zijn, is ook verschillend. "Het ene moment heel kortstondig, dan is het in een kwartier of halfuurtje voorbij. Maar soms kan je er echt goed een tot twee uur van genieten. Ik ben zelf een liefhebber, ik vind ze zeer fascinerend om te zien."

Bekijk hieronder in de explainer van Weerplaza hoe lichtende nachtwolken ontstaan.

Wachten op privacy instellingen...