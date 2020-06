Motorrijder zwaargewond bij botsing met auto in Den Bosch

Bij een ongeluk in Den Bosch is zaterdagmiddag rond een uur een motorrijder ernstig gewond geraakt. De bestuurder van de motor botste op de Rompertsebaan ter hoogte van de Buitenpepersdreef tegen een auto.

Traumahelikopter opgeroepen

Een traumahelikopter werd ingeschakeld. De motorrijder is naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De arts van de traumahelikopter begeleidde hem in de ambulance.