Twee minderjarigen naar het ziekenhuis na drugsgebruik, een van hen was agressief naar agenten

Drie jongeren werden onwel (Foto: Bart Meesters/ SQ Vision). vergroot

Drie minderjarigen zijn zaterdagmiddag onwel geworden, vermoedelijk na het gebruiken van drugs. Dat gebeurde in de buurt van de Oosterplas in Den Bosch, bij een skatepark. Twee van de jongeren zijn in onbekende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een van de jongeren zou zich eerder behoorlijk agressief gedragen hebben richting agenten.

Hoe dat agressieve gedrag eruitzag, maakt de politie niet bekend. Het gaat hier volgens een woordvoerder niet om een politiezaak, maar om een 'medische situatie'. Wel laat de politie weten dat een derde betrokken jongere niet naar het ziekenhuis hoefde, maar door de ouders kon worden opgehaald.

Opvallend gedrag

Welke drugs de jongeren gebruikten, is niet duidelijk. Omstanders spreken over LSD (een sterk hallucinerende drug) maar ook over GHB. Zij geven aan dat de jongeren zich behoorlijk opvallend gedroegen voorafgaand aan hun aftocht naar het ziekenhuis. Eentje zou na agressief gedrag naar agenten het hazenpad hebben gekozen, om vervolgens in een sloot te belanden. Een andere minderjarige zou onder invloed van grote hoogte naar beneden zijn gesprongen, waarvan is niet duidelijk.

Drie ambulances en ondersteunend medisch personeel in aparte voertuigen kwamen naar het skatepark.