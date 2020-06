Ruim tachtig automobilisten gesnapt die te hard rijden tijdens controle in Den Bosch

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 'productieve avond' had de politie naar eigen zeggen zaterdag op de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch. Van de 379 auto's die voorbijkwamen tijdens de controle, reden er 81 te hard. Bijna een kwart van de bestuurders hield zich dus niet aan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur.

De snelheden van de overtreders varieerden tussen de 60 kilometer per uur en de 124 kilometer per uur.

Op Instagram schrijft het Team Verkeer Oost Brabant van de politie: 'Bij 50km/u te hard rijden krijg je wel hele speciale post. Dikke kans dat je uitgenodigd wordt op het Paleis van Justitie. Daar mag je alsnog het rijbewijs inleveren!'