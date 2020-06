Politie schiet man (38) neer in Bergen op Zoom na bedreiging met messen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De politie heeft zaterdagnacht een man van 38 uit Bergen op Zoom neergeschoten bij een huis aan de Paulus Buyslaan in die stad. Hij dreigde met meerdere messen, waarna een agent gericht op hem schoot. Dit laat de politie zondagochtend weten. De man raakte gewond aan zijn hand en been. Hij is aangehouden voor bedreiging.

Agenten kwamen naar het huis na een melding iets na drie uur van een ruzie in een huis aan de Paulus Buyslaan. Bij het huis stuitten agenten op de verdachte die dreigde met meerdere messen.

In eerste instantie werd een waarschuwingsschot gelost. Toen dat niet afdoende bleek, werd door een agent gericht geschoten op de man.

Onderzoek door Rijksrecherche

De verdachte werd nadat hij was aangehouden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De zaak wordt nu zoals gebruikelijk onderzocht door de Rijksrecherche.

