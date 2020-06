Man (34) in gestolen auto rijdt in op drie agenten, verdachte met getrokken wapens aangehouden

Wachten op privacy instellingen... De automobilist ramde de politieauto. (Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige vergroot 1/2 Man (34) rijdt in op drie agenten en ramt politiewagen in Kaatsheuvel

Een 34-jarige automobilist is zondag op de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel ingereden op drie agenten. Ook ramde hij hun politieauto. De man reed in een gestolen auto. "Hij reed recht op agenten af", zo omschrijft de politie. Ze kwamen met de schrik vrij. Dat geldt ook voor een oudere vrouw die net met haar boodschappentas voorbij liep.

Aan het einde van de ochtend zagen de agenten de gestolen auto staan op het parkeerterrein van de Lidl aan de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel. Op het moment dat zij naar de auto toe liepen, gaf de bestuurder gas en kwam hij dus volgens de politie recht op de agenten afgereden. Zij wisten net op tijd weg te springen.

Ook de vrouw die daar met haar boodschappentas liep, kon ternauwernood aan de auto ontkomen. Nadat een poort en een politieauto werden geramd, kwam de gestolen auto enkele meters verder tot stilstand.

Getrokken wapens

Uiteindelijk werd de bestuurder door de agenten met getrokken wapens aangehouden. De agenten en de voorbijganger hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag.

In eerste instantie meldde de politie dat de voorbijganger een vrouw met een rollator was. Later bleek het te gaan om een boodschappentas op wieltjes.

De politie doet onderzoek. (Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision Mediaprodukties)