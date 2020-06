Directeur Eindhoven Airport: 'Nog geen banenverlies, wel dieprode cijfers'

In het begin van de coronacrisis hield directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport voor dit jaar rekening met een omzetverlies van dertig tot zeventig procent. Waar het precies op uitdraait, kan hij nog niet zeggen. "Maar die dertig procent is veel te positief", zegt hij tegen Omroep Brabant. Banen op de luchthaven gaan volgens de directeur voorlopig nog niet verloren, maar uitbreidingsplannen gaan wel de ijskast in.

In de talkshow KRAAK. ging de directeur van Eindhoven Airport verder in op de gevolgen van de coronacrisis voor de luchthaven. "We moeten nu goed nadenken over de toekomst", gaf hij aan. "We zijn er met name om de regio, de reiziger, te dienen. We zitten niet meer op de lijn om te proberen zoveel mogelijk mensen naar het vliegtuig toe te trekken."