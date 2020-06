Horecatycoon Laurens Meyer opgepakt bij Malieveld en in de cel gezet

In Den Haag was het zondag onrustig (foto:ANP). vergroot

Horecatycoon Laurens Meyer uit Etten-Leur is zondagmiddag opgepakt in Den Haag. Dat bevestigt de horecaman na berichtgeving op de website van Dagblad van het Noorden. Hij geeft aan geen idee te hebben waarom hij werd opgepakt. "Ik ben zo kwaad hierover, heb zo'n enorm gevoel van onrecht." Meyer zat enkele uren vast en belandde met hartritmestoornissen in het ziekenhuis. Daar mocht hij al snel weer vertrekken en zondagavond was hij weer thuis.

In een filmpje dat op Facebook werd geplaatst, zegt de horeca-ondernemer (60): "Ik ben hier aan het wandelen en ik moet deze kant op, maar daar is het Malieveld schijnbaar. (..) Deze agent vraagt mij nu of ik mijn legitimatiebewijs wil laten zien, dus ik zal wel een proces-verbaal ergens voor krijgen." En ook: "Ik heb geen idee wat ik verkeerd heb gedaan, maar dat gaat ongetwijfeld deze agent uitleggen."

In het filmpje is de sfeer ontspannen en wordt er zelfs nog gelachen, als een agent op zijn beurt een filmpje maakt van degene die het gesprek tussen Meyer en de agent filmt.

Wachten op privacy instellingen...

Toch wordt Meyer opgepakt, tot zijn stomme verbazing. "Zaterdagavond had ik met een aantal horecaondernemers een bijeenkomst in Kijkduin. We wisten van de aangekondigde demonstratie van Virus Waanzin en dat die niet door zou gaan. Maar op social media lieten heel veel mensen weten toch te gaan. Dus toen werd ik nieuwsgierig en dacht: ik ga eens kijken daar."

En hij was niet de enige. "Ik kwam daar aangelopen, met honderden mensen om me heen. Opeens word ik er door een agent uitgepikt en gesommeerd om te vertrekken. Waarom zei hij niet." De ondernemer vervolgt: "Toen liep ik het Malieveld op en na twee stappen kwam diezelfde agent er weer aan. En toen werd ik gearresteerd. Allerlei mensen filmden dat en begonnen zich er mee te bemoeien. Ik heb nog een paar keer gevraagd waarom ik werd aangehouden, maar kreeg daar geen antwoord op."

"Nu heb ik er een extra pilletje bij en moet ik rustig aan doen."

Meyer vertelt hoe hij in een arrestantenbusje wordt gezet. "En toen werd er nog iemand gearresteerd en toen nog iemand." Volgens hem kwamen de arrestaties uit het niets. Met de andere arrestanten wordt Meyer naar het politiebureau gebracht: "Mijn spullen werden in een box gestopt en ik werd in een cel gezet."

Lang zit hij daar niet, want hij krijgt hartritmestoornissen en wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Ik had dat nooit eerder gehad, maar ik was zo kwaad. Dat zal er vast mee te maken hebben gehad."

Al snel mag Meyer weer naar huis. "Nu heb ik er een extra pilletje bij en moet ik rustig aan doen. Maar dat is moeilijk, want ik word hier zo boos van. Maar ik verwacht dat er nog wel een brief of zo komt, met waarom ik ben opgepakt, Dus dat wacht ik eerst maar eens even af."

Voor alle mensen die zijn opgepakt, geldt dat zij eerst meerdere keren zijn gesommeerd om weg te gaan

In Den Haag was het zondag onrustig. Bij het station kwam het tot een confrontatie tussen relschoppers en de politie. Meyer geeft aan op het Malieveld van de onrust niets te hebben meegekregen. "De sfeer was daar heel goed, de actievoerders daar waren echt niet op narigheid uit. De onrust die er daar was, kwam door de politie."

Een woordvoerder van de politie Den Haag geeft aan geen mededelingen te doen over individuele gevallen. Hij wil niet ingaan op de suggestie dat arrestaties uit het niets kwamen. Wel zegt hij: "Zoals bekend was er geen toestemming om te demonstreren. En voor alle mensen die zijn opgepakt, geldt dat zij eerst meerdere keren zijn gesommeerd om weg te gaan, maar daaraan voldeden zij niet."

De gemeente Den Haag heeft een persbericht uitgedaan. Daarin staat dat er na afloop van de demonstratie, die dus verboden was, onrust ontstond. Onruststokers wilden naar het centrum en de politie wilde dat voorkomen. Er wordt gesproken over arrestaties van mensen met spandoeken en flyers en aanhoudingen voor openlijke geweldpleging.

Ook staat erin dat een grote groep mensen werd aangehouden die op het Malieveld stond en niet wilde vertrekken, ondanks meerdere vorderingen. Het lijkt erop dat horecaman Laurens Meyer tot die groep arrestanten behoorde. Zo'n vierhonderd 'demonstranten' werden opgepakt.

"Iedereen kent de regels ondertussen wel."

Omroep Brabant sprak Meyer begin mei over de coronamaatregelen en dan met name over de volledige sluiting van horecagelegenheden, die toen nog actueel was.

De ondernemer uit Etten- Leur was het daar volkomen mee oneens en zei toen: "Iedereen kent de regels ondertussen wel. De gasten en het horecapersoneel kunnen die verantwoordelijkheid prima gezamenlijk aan. Kijk, er zullen altijd beperkingen zijn. Je kan nu geen vier man per vierkante meter in je kroeg hebben. Maar iedereen weet echt wel hoe je dit nu kunt aanpakken. Ondertussen zijn er zeventien miljoen deskundigen in dit land, dus dat komt wel goed.”