Horecatycoon Laurens Meyer uit Etten-Leur opgepakt bij Malieveld en voor even in cel beland

In Den Haag was het zondag onrustig (foto:ANP). vergroot

Horecatcoon Laurens Meyer uit Etten-Leur is zondagmiddag opgepakt in Den Haag. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Op Facebook is een filmpje geplaatst waarop te zien is dat Meyer zich moet legtimeren van een aantal agenten. Waarom lijkt hij niet te weten. De horecaman zat enkele uren vast en belandde met hartritmestoornissen in het ziekenhuis.

In het filmpje zegt de horeca-ondernemer (60): "Ik ben hier aan het wandelen en ik moet deze kant op, maar daar is het Malieveld schijnbaar. (..) Deze agent vraagt mij nu of ik mijn legitimatiebewijs wil laten zien, dus ik zal wel een proces-verbaal ergens voor krijgen." En ook: "Ik heb geen idee wat ik verkeerd heb gedaan, maar dat gaat ongetwijfeld deze agent uitleggen."

In het filmpje is de sfeer ontspannen en wordt er gelachen, als een agent op zijn beurt een filmpje maakt van degene die het gesprek tussen Meyer en de agent filmt.

Ik ging even kijken uit nieuwsgierigheid

Toch wordt Meyer opgepakt, zo blijkt uit het artikel op de website van Dagblad van het Noorden. In het stuk geeft de horecaman aan dat hij uit nieuwsgierigheid richting het Malieveld wandelde. De organisatie Virus Waanzin wilde daar zondag protesteren tegen de coronamaatregelen. Dit werd verboden, maar toch waren er duizenden mensen samengekomen. " Ik ging even kijken uit nieuwsgierigheid’’, zegt Meyer. "Maar ik heb het Malieveld niet eens gehaald.’’

Meyer geeft aan dat een agent hem vroeg zich om te draaien. Toen hij wilde weten waarom, werd hij gesommeerd te vertrekken. Toen hij weer vroeg waarom, werd hij naar eigen zeggen aangehouden en ' in de cel geflikkerd'.

In Den Haag werd het onrustig. Bij het station kwam het tot een confrontatie tussen relschoppers en de politie. Meyer geeft aan van de onrust niets te hebben meegekregen. Waarom hij gearresteerd werd, begrijpt hij nog steeds niet helemaal.

Onvrede over sluiting horecagelegenheden

Omroep Brabant sprak Meyer begin mei over de coronamaatregelen en dan met name over de volledige sluiting van horecagelegenheden, die toen nog actueel was. De ondernemer uit Etten- Leur was het daar volkomen mee oneens en zei toen: "Iedereen kent de regels ondertussen wel. De gasten en het horecapersoneel kunnen die verantwoordelijkheid prima gezamenlijk aan. Kijk, er zullen altijd beperkingen zijn. Je kan nu geen vier man per vierkante meter in je kroeg hebben. Maar iedereen weet echt wel hoe je dit nu kunt aanpakken. Ondertussen zijn er zeventien miljoen deskundigen in dit land, dus dat komt wel goed.”