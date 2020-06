Brand in huis waar twee weken geleden een drugslab werd gevonden

Foto's: Sem van Rijssel, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto's: Sem van Rijssel, SQ Vision.

In de woning aan de Kerkakkers in Gerwen waar twee weken geleden een groot drugslab werd ontdekt, is zondag brand uitgebroken. De man die toen in het pand aanwezig was en naar het ziekenhuis werd gebracht, werd ook ditmaal in het huis aangetroffen.

Het huis is vanwege de vondst van het drugslab afgesloten van het stroomnet. Volgens de brandweer zou de brand zijn ontstaan toen de man een aantal kaarsen aanstak om de boel te verlichten. Zijn bankstel vloog daarbij in brand.

Opvallend genoeg stonden er nog allerlei vaten en ketels in het huis. Het is niet duidelijk of die niet zijn geruimd sinds de vondst van het lab, of dat er in de tussentijd opnieuw een lab is opgezet.

Verward

Volgens omstanders maakte de hoofdverdachte een verwarde indruk en liep hij zwalkend over straat. Hij droeg een blauwe overall en liep op sokken. Hij vroeg de brandweer om zijn afgebluste bankstel weer in het huis te zetten zodat hij een slaapplek heeft.

Buurtbewoners zijn radeloos en smeken de politie om hem mee te nemen. Zaterdagmiddag werd de man ook al opgepikt door een ambulance en liep hij 's avonds al weer op de Kerkakkers.

