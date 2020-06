Bakker Werner jaagt inbrekers weg met zijn gevloek: 'Niet weer!'

Bakker Werner Diepstraten uit Oosterhout heeft maandagochtend hoogstwaarschijnlijk een inbraak voorkomen. Criminelen probeerden een kledingzaak tegenover de bakkerij leeg te roven. "Mijn geschreeuw schrok ze af."

De 50-jarige bakker begon maandagochtend al om drie uur in zijn Bakker Bart-filiaal aan de Arendstraat. "Ik was heerlijk bezig. Het was warm dus ik had de voordeur van de zaak opengezet."