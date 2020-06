'Halve wijk' ondertekent petitie om nertsenfarm eerder te laten sluiten

Wachten op privacy instellingen... De overdracht van de petitie aan de Bossche Groenen. Volgende Vorige vergroot 1/2

"Zo'n beetje de halve wijk heeft de petitie getekend, dus we hopen dat de nertsenfarm nu wel dicht moet." Het wijkcomité Sparrenburg in Rosmalen pleit er al jaren voor dat de nabijgelegen nertsenfarm Rios Mink moet stoppen. De corona-uitbraak op tal van nertsenbedrijven, is volgens hen een belangrijk nieuw argument om de bedrijven eerder te sluiten.

525 ondertekende petities in een wijk met ongeveer 1100 huishoudens. Bewoners van de Rosmalense wijk Sparrenburg hebben zich de afgelopen week via een online petitie geroerd om de nertsenfokkerij dicht te krijgen. Al tientallen jaren wordt er al geklaagd over overlast van Rios Mink.

De recente corona-uitbraken bij andere nertsenbedrijven was de aanleiding voor de buurtbewoners om weer eens aan de bel te trekken.

Daarom kwam er deze petitie, die maandagochtend aan van de lokale partij Bossche Groenen werd uitgereikt. Volgens voorzitter Aad van der Steen van het Rosmalense wijkcomité omdat juist die partij al eerder het voortouw heeft genomen om Rios Mink gesloten te krijgen.

Einddatum vervroegen

De weerstand tegen de nertsenfokkerij vlakbij de wijk is al jarenlang groot vanwege de stank, de insecten dat het aantrekt en de vermindering van de luchtkwaliteit door onder meer fijnstof. Maar de angst dat er ook hier corona uitbreekt wordt door veel buurtbewoners als een serieus nieuw probleem gezien.

Aad van der Steen: "Nertsenbedrijven zijn nu al verplicht om per 2024 te stoppen. Door corona lijkt het ons een goede zaak om die einddatum te vervroegen naar 1 september 2020. Want hoewel de andere bezwaren talrijk zijn, is de angst dat ook hier corona komt ook echt een serieus nieuw probleem."

Van Rosmalen naar Den Haag

Judith Hendrickx en Rianneke Mees beloofden namens de Bossche partij dat de boodschap wordt doorgegeven aan het stadsbestuur, maar ook in Den Haag terechtkomt.

"We gaan dit allemaal scannen en zorgen dat het bij de secretaris van de vaste Kamercommissie terechtkomt. Want er zijn nu geen live-petitieoverhandigingen dus moet het wel digitaal. Er wordt dinsdag vergaderd in de Tweede Kamer over onder meer de nertsenbedrijven. Daar zullen meer verzoeken aan bod komen om de nertsenbedrijven eerder te laten stoppen."

Het bedrijf Rios Mink, dat deel uitmaakt van tal van nertsenbedrijven in Nederland, gaf eerder al aan geen commentaar te willen geven op de bezwaren en verzoeken van de buurtbewoners in Rosmalen.