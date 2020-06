Zwembaden hebben zin in de hitte en ijssalons maken nu al extra ijs

Ga jij tijdens de komende hete dagen ook een lekker ijsje halen? (Foto: Facebook). vergroot

Temperaturen van 30 graden en meer. Voor zonaanbidders wordt het deze week echt genieten. IJssalons zullen ongetwijfeld goede zaken doen en zwembaden hopen - zeker na de voorbije slappe weken - weer massaal badgasten te verwelkomen. Maar wie thuis een airco wil aanschaffen om voor verkoeling te zorgen, heeft waarschijnlijk pech. Die zijn nu al niet aan te slepen.

Zwembad De Zegenwerp in Sint-Michielsgestel is blij met de aangekondigde hitte. "Bij ons kunnen tot 350 mensen komen, per blok", vertelt Bas Heidema van het Optisport zwembad. "We hebben twee blokken per dag ingesteld: een van halftwaalf 's ochtends tot halfdrie 's middags en eentje van drie tot zes uur 's middags. Mensen moeten hiervoor van tevoren reserveren."

Het mooie weer dat in aantocht is maakt Bas blij maar op een volle bak durft hij ondanks de goede vooruitzichten niet te rekenen. "Mensen zijn tot nu toe een beetje huiverig met reserveren", laat hij weten. "Het loopt tot nu toe nog niet storm."

En dat terwijl hij slappe maanden met het zwembad achter de rug heeft vanwege de coronamaatregelen. "We hebben eigenlijk heel veel mensen nodig die hier nu komen zwemmen. Het is tot nu toe heel rustig geweest. Mensen moeten ook nog wennen aan het feit dat ze nu moeten reserveren. Dat zijn ze hier niet gewend. Daarnaast zijn mensen ook nog bang voor het coronavirus en en je hebt mensen die de prijzen wat hoog vinden. Per blok betaal je vijf euro entree."

"Lekker frisse ijssmaken zoals meloen, mango en citroen doen het bij warm weer altijd goed."

Bij Het IJscafé in het centrum van Boxtel is het op zonnige dagen altijd druk, dus daar bereiden ze zich nu al voor op de aankomende zonnige, hete dagen. "We verheugen ons erop en zijn nu al extra ijs aan het maken", laat Susan van Antwerpen weten. "Met name lekker frisse ijssmaken zoals meloen, mango en citroen. Die doen het bij warm weer altijd goed."

Om drukte in de zaak te voorkomen, is al weken geleden een looproute gecreëerd die klanten moeten volgen tot aan de toonbank zodat ze toch de gevraagde anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden. Maar die route is niet berekend op de grote toeloop die de voorbije zomers bij de zaak ontstond. Toen stonden er rijen tot ver in de winkelstraat.

"Daar gaan we nog even naar kijken", vertelt Susan. "Want we willen dat iedereen die een ijsje wil eten kan langskomen. We hopen dat mensen een beetje verspreid over de dag willen komen. Dus dat ze als het even heel erg druk is iets later even terugkomen."

"Mensen vragen tegenwoordig al vroeg in het jaar een airco aan."

Ondertussen zijn airco's voor wat verkoeling in huis niet aan te slepen. "Ik denk dat er vijf aanvragen per dag binnenkomen voor een airco in huis", vertelt een medewerkster van installatiebedrijf Van Erve in Tilburg. "Dit is al sinds januari zo. Vorig jaar was het hier ook al zo druk. Mensen worden steeds slimmer, ze vragen tegenwoordig al vroeg in het jaar een airco aan."

En dat is terecht, knikt ze. "Want we moeten mensen echt nu al teleurstellen. We kunnen pas na de bouwvak komen om maten op te meten en een offerte te maken. Het wordt echt pas het najaar of de winter voordat we het werk kunnen uitvoeren. Maar dit is zo te horen overal het geval. Dat zeggen klanten als ze ons opbellen en dit antwoord te horen krijgen. 'Dit is al de zoveelste keer dat ik dit hoor'. Tja, ze zijn nu allemaal te laat."