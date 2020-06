Snelle trein van Eindhoven naar Aken? Intercity kan vanaf 2025 rijden

De nieuwe Intercity ICNG. (Foto: NS) vergroot

Het lijkt er nu toch echt van te komen: een directe intercityverbinding tussen Eindhoven en Aken. Als het aan de NS ligt, kan de nieuwe internationale intercity vanaf 2025 gaan rijden. Dit op de route van Den Haag via Rotterdam en Eindhoven en dan via Heerlen de grens over. Dat meldt de NS dinsdagochtend na een eigen onderzoek.

Wel moet volgens de spoorwegen nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat de nieuwe snelle trein kan gaan rijden. Zo moet er volgens een woordvoerder van de spoorwegen 'ruimte komen op het spoor, met name bij Heerlen'. En ook moet er nog worden gesproken over geld. "Omdat de nieuwe verbinding niet direct kostendekkend zal zijn, is in de eerste jaren tien tot vijftien miljoen euro per jaar nodig om de trein te kunnen laten rijden", legt ze uit.

De NS wil hierover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de betrokken regio's en ProRail. Het geld zal van het ministerie en de betrokken regio's moeten komen.

Wens bestaat al jaren

De provincies Brabant en Limburg en de gemeenten Eindhoven en Heerlen willen al jaren een betere en snellere spoorverbinding met Duitsland. Dit zou veel economische voordelen opleveren. Directe grensoverschrijdende Intercity’s zouden het makkelijker maken om ‘als kenniseconomie internationaal te kunnen concurreren'. Dit betogen burgemeesters aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens al jaren.

De nieuwe trein verbindt bijvoorbeeld de technische universiteiten van Eindhoven, Delft en Aken.

Eerder plan viel af

Een plan om de Intercity Heerlen-Amsterdam door te trekken naar Aken viel eerder af, vanwege de nadelige gevolgen voor een grote groep binnenlandse reizigers in de 'tienminutentrein' tussen Eindhoven en Amsterdam.

Van het alternatief dat NS nu presenteert, profiteren volgens de spoorwegen dagelijks 1250 internationale reizigers van en naar Aken en nog eens 2000 reizigers op het binnenlandse deel van het traject. De verwachting is dat dit aantal wanneer de trein eenmaal rijdt trein snel zal toenemen. De tijdwinst op het traject kan oplopen tot 25 minuten.

Nieuwe trein

Voor de verbinding met Aken wil de NS de nieuwe Intercity ICNG gaan gebruiken. Hiermee reis je in drie uur van Den Haag naar Aken. Volgens het spoorbedrijf is de trein zo 'een goede concurrent voor de auto'.

