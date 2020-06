Dode in appartement Breda waar brand woedde was de bewoner, kwam door ongeluk om het leven

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

De dode die maandag werd gevonden bij een brand in een appartement aan de Tramsingel in Breda was de bewoner. Die is door een ongeluk om het leven gekomen, laat de politie dinsdagochtend weten.

"Uit onderzoek blijkt dat het niet gaat om brandstichting", benadrukt een politiewoordvoerder.

Derde etage

De bewoner werd rond kwart voor vijf 's middags gevonden in het appartement op de derde etage. Over wat er precies is misgegaan, doet de politie geen mededelingen.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot