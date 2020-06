Waar kun je veilig zwemmen in een recreatieplas? Deze kaart biedt uitkomst

De komende dagen stijgt het kwik naar tropische waarden en gaan Nederlanders massaal op zoek naar een plek voor een verfrissende duik. LocalFocus bracht in kaart waar veilig een duik kan worden genomen in natuurwater.

De kaartenmakers pur sang hebben met data van zwemwater.nl een kaart gemaakt waarop de waterkwaliteit van de bijna 900 recreatieplassen in Nederland wordt bijgehouden. Zo weet je of er bijvoorbeeld sprake is van blauwalg in, pak ‘m beet, de Galderse meren, het Engelermeer of het E3-strand.