Weer hittegolf in aantocht: 'Het wordt echt bloedheet volgende week'

Voor mensen die na vrijdag - wat de warmste 31 juli was sinds het begin van de metingen - wel even klaar zijn met de hitte, heeft Diana Woei van Weerplaza slecht nieuws. Ook volgende week gaat het 'echt bloedheet' worden. "De signalen wijzen op een mogelijke hittegolf in de tweede helft van de week."

Ook deze zaterdag wordt het warm. Met name in het oosten van de provincie. Rond Fijnaart blijft de temperatuur steken op zo'n 25 graden, maar in de omgeving van Eindhoven kan een tropische 30 graden gehaald worden. "Maar er is wel wat meer bewolking ten opzichte van vrijdag", vertelt Woei. "Mogelijk ontstaat er ook een enkele bui. De kans daarop is het grootst in de oostelijke delen van Brabant. Maar ik verwacht dat het op veel plaatsen droog zal blijven. Met name in de middag en avond gaat de zon volop schijnen. Er staat een matige westenwind, kracht drie."

Doe-dag

Zondag wordt volgens de weervrouw van Weerplaza 'een lekkere doe-dag'. "Dan wordt het hooguit 24 graden in de omgeving van Eindhoven en 20,5 graden bij Bergen op Zoom. Daarbij staat dan nog steeds een matige westenwind, kracht drie tot vier. Dan voelt het een stuk aangenamer aan. We hebben zondag te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal is een enkele bui mogelijk, met name in de late ochtend en de middaguren. Maar verder is het meestal droog."

Ook maandag kunnen we nog wat bijkomen van de hitte. Dan komt de temperatuur uit op zo'n 22 graden. "Met soms een enkel buitje en nu en dan zonneschijn. Tank tijdens deze dagen even goed bij, want het ziet ernaar uit dat het in de tweede helft van volgende week echt bloedheet gaat worden. De signalen wijzen zelfs op een mogelijke hittegolf."

