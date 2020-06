Dodelijk liftongeval in kledingzaak: 100.000 euro boete voor de eigenaar

Foto: Rob Engelaar. vergroot

De eigenaar van een kledingzaak in Geldrop moet 100.000 boete betalen. Volgens de rechter is de winkel schuldig aan de dood van een werkneemster, die bij een bedrijfsongeval met een goederenlift om het leven kwam.

Malini Witlox Geschreven door

De lift waarin de 55-jarige winkelmedewerkster bijna drie jaar geleden om het leven kwam, was oud en gevaarlijk. Bovendien was er al eerder een ongeluk mee gebeurd en is de lift daarna onvoldoende aangepast.

De vrouw was aan het werk in de nieuwe kledingzaak. De winkel was toen nog niet open, omdat het pand moest worden omgebouwd van een Vögele naar een Miller & Monroe.

Het slachtoffer raakte met haar hoofd bekneld, toen zij kleding in een kooilift plaatste. Volgens het OM heeft de vrouw een tijd lang bekneld gezeten onder het volle gewicht van de kooilift. Toen het ongeval werd opgemerkt, was zij al overleden.

Zorgplicht

Werkgevers moeten zorgen dat werknemers op een veilige werkplek en onder veilige omstandigheden kunnen werken. Dat heeft dit bedrijf nagelaten en daarom is zij tekortgeschoten in haar zorgplicht, zo vindt de rechter.

Zo voldeed de goederenlift kort gezegd niet aan de veiligheidsnormen, kregen medewerkers geen voorlichting over veiligheidsrisico’s en gaf het bedrijf onvoldoende instructies over de lift.

Geen celstraf

De straf waarvan de helft voorwaardelijk, is hoger dan de eis van 75.000 euro. Omdat het hier gaat om een rechtspersoon die terecht staat, kan er geen andere straf dan een geldboete gegeven worden. Met rechtspersoon wordt in dit geval een onderneming bedoeld en geen persoon.

De exploitant van de modezaak heeft in de periode van het ongeluk meerdere winkelpanden, waaronder de winkel in Geldrop, van een ander groot bedrijf overgenomen. "De inmiddels ontslagen bestuurder nam aan dat het met de arbeidsomstandigheden dus wel in orde zou zijn. De veiligheid van werknemers kan en mag echter niet gebaseerd worden op aannames", zo zegt de rechter die het ongeluk de verdachte zwaar aanrekent.

LEES OOK: Vrouw overleden door ongeluk met lift in winkel in Geldrop