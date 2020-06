Onbeperkt aantal bezoekers toegestaan op bijeenkomsten: 'De rook komt uit mijn telefoon'

In de theaterzaal van de Brabanthallen kunnen 1000 bezoekers. vergroot

De aangekondigde versoepelingen op 1 juli betekenen goed nieuws voor cafés, theaters, bioscopen, kerken en mogelijks zelfs voor kermissen en festivals. "De rook komt uit mijn telefoon van alle enthousiaste appjes. De kans is groot dat we voor september al wat gaan doen", zegt directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen in Den Bosch.

Rebecca Seunis & Malini Witlox Geschreven door

Toeval of niet, maar dinsdag werd Mainstage, de grote theaterzaal in de Brabanthallen, gepresenteerd als eerste coronaproof omgeving waar duizend bezoekers terecht kunnen. Met de wetenschap dat dit vanaf 1 september weer mogelijk zou zijn. Tot het nieuws dinsdag aan het begin van de avond uitlekte dat vanaf 1 juli een onbeperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, zolang er maar anderhalve meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck wordt gedaan.

"Als we dit vanmorgen al hadden geweten", grapt Dona als we hem bellen. "Als het heuglijke nieuws woensdagavond op de persconferentie wordt bevestigd, gaan we zeker kijken of we al eerder aan de slag kunnen."

Guido Weijers kijkt uit naar zijn optreden bij Mainstage:

Wachten op privacy instellingen...

Een woordvoerder van Euroscoop en Pathé wil niet vooruitlopen op de feiten. "We wachten op de persconferentie van woensdag en gaan voor die tijd nog nergens op in."

Toch naar een festival?

Of het voor de festivals ook goed nieuws is, is nog niet duidelijk. Volgens RTL Nieuws is de versoepeling besproken met minister Grapperhaus (Justitie) en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's. De burgemeesters hebben Grapperhaus dringend verzocht festivals of evenementen niet vanaf 1 juli toe te staan. Wel mogen vanaf die datum aanvragen voor vergunningen worden gedaan. De burgemeesters hebben benadrukt dat goede communicatie nodig is: zij vrezen lange wachttijden bij de vergunningaanvraag.

?Een woordvoerder van Front of House, een Brabants festivalcollectief zegt: "We kijken echt vol smart uit naar woensdag. We hopen op goed nieuws, maar we wachten af, want we hebben zelf nog geen idee wat dit voor ons betekent."

Ronde van Boxmeer

De Ronde van Boxmeer werd vorige week definitief afgelast. Het criterium zou aanvankelijk, als de coronamaatregelen het toestonden, een dag na afloop van de Ronde van Frankrijk in september worden verreden.

Is het achteraf te vroeg afgelast? Rondevoorzitter Pierre Hermans vindt van niet. “Ik zou het het liefste door laten gaan. Niet voor mij, maar voor bijvoorbeeld de horeca. Iedereen zit om omzet verlegen. Maar ik zit met honderd vrijwilligers. Die moeten zich in de mensenmassa begeven als het evenement klaar is en er wat gedronken is. Dat willen ze niet. Ze wonen bijvoorbeeld samen met iemand in de risicogroep. Daar verandert het kabinetsbesluit niets aan.”

Efteling

De Efteling wacht de officiële persconferentie van het kabinet van woensdag af, voordat ze met een reactie komt. Door de versoepeling zouden theatershows zoals CARO weer door kunnen gaan.

Ook Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda wil de persconferentie afwachten. De Bredase horeca sprak zich eerder uit tegen de 1,5 metermaatschappij. "Als we bijvoorbeeld minder mensen binnen mogen laten, draaien we ook minder omzet, maar de kosten blijven hetzelfde, dus dat is geen optie," zei horecaman Johan de Vos toen.

Voor het betaald voetbal zou het betekenen dat bij de start van het nieuwe seizoen weer deels publiek welkom is. Voetbalbond KNVB geeft aan pas met een reactie te komen na de persconferentie woensdag. Eerder was al bekend dat de bond een 'goed plan' had om vanaf september de wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal weer gedeeltelijk met publiek af te werken.

LEES OOK: