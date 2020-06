Grote groep jongeren gooit stenen naar politie en steekt vuurwerk af in Helmond, ME grijpt in

Heel veel politie op het Stationsplein (foto: SQ Vision). Volgens de politie misdraagt een grote groep jongeren zich. Volgende Vorige vergroot 1/2 Heel veel politie op het Stationsplein (foto: SQ Vision).

De politie is dinsdagavond druk met een grote groep jongeren die zich 'ernstig misdraagt op straat'. Het zou gaan om een groep van zo'n 100 tot 150 jongeren die onder andere met stenen zouden hebben gegooid naar de politie en vuurwerk hebben afgestoken. Rond elf uur heeft de ME met politiehonden meerdere charges uitgevoerd. Daarmee is de groep jongeren uit elkaar gedreven. De politie blijft aanwezig tot de situatie weer rustig is.

Rebecca Seunis & Maaike Cnossen Geschreven door

"Het is nog steeds onrustig", zegt een woordvoerder van de politie rond kwart over elf uur 's avonds. Er is volgens hem met stenen gegooid naar de politie. "In ieder geval naar onze voertuigen", vertelt hij. Volgens hem verzamelden de jongeren zich op straat na een oproep op social media over een bokswedstrijd. "Voor zover ik weet heeft die wedstrijd niet plaatsgevonden, maar hebben de jongeren zich wel verzameld", zegt hij.

De politie heeft twee mensen aangehouden. "Dit gedrag wordt uiteraard niet getolereerd. We zullen handhavend optreden waar dat nodig is. We doen vooral een oproep op het gezonde verstand van iedereen: ga naar huis en houd je aan de regels!", aldus de politie.

Wachten op privacy instellingen...

Bokswedstrijd

De illegale bokwedstrijd werd aangekondigd op social media. Zo'n wedstrijd werd twee weken geleden ook gehouden in een Helmonds park. Voor dinsdag was er ook een bokswedstrijd aangekondigd. Op het Stationsplein in Helmond waren rond tien uur 's avonds tientallen politieauto's aanwezig.

Wachten op privacy instellingen...

Mensen hebben het over een 'chaotische situatie'. Een inwoner van Helmond maakte onderstaand filmpje aan het begin van de avond.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Illegale bokswedstrijden in park in Helmond, toeschouwers houden geen afstand