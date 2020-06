'De grens is bereikt, dit kunnen we niet tolereren', zegt burgemeester na rellen

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision vergroot

"De grens is bereikt." Dit zegt burgemeester Elly Blanksma van Helmond woensdagochtend na ongeregeldheden in haar stad. Met het noodbevel dat ze disndag rond middernacht afkondigde om de orde in de stad te herstellen, wilde ze een signaal afgeven. Ze noemt het een zwaar, maar noodzakelijk middel. Fors optreden was volgens haar nodig nadat zo'n honderd tot honderdvijftig jongeren zich urenlang misdroegen in de stad.

Ze gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. "Niet te tolereren", meent burgemeester Blanksma. De gemeente voelde de problemen de hele week al aankomen na een oproep op social media om bij elkaar te komen voor een illegale bokswedstrijd, zo zei ze woensdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio.

"We waren voorbereid", zegt ze. Jongerenwerkers, politieagenten en boa's hebben volgens haar in eerste instantie gesprekken gevoerd met de jongeren die zich verzamelden in de stad. Toen dat rond tien uur nog niet tot rust had geleid kwam de ME eraan te pas om de orde te herstellen. Uiteindelijk zijn zes jongeren opgepakt.

'Rustige nacht'

Rond middernacht was het volgens de burgemeester rustig in de stad. Om de nacht verder rustig te laten verlopen, kondigde ze vervolgens het noodbevel af. Dit betekent dat een nachtklok werd ingesteld.

Alleen mensen met een gegronde reden mochten tot zes uur woensdagochtend op straat zijn in het gebied rond de Heistraat in de binnenstad van Helmond. Een maatregel die volgens de burgemeester effect had, want de nacht is volgens haar 'rustig geweest'.

Eerdere waarschuwing

Vorige week waarschuwde de burgemeester de organisator van een illegale bokswedstrijd toen deze wedstrijd uit de hand liep. Hij kreeg een voorwaardelijke boete van 4300 euro. Het is volgens de burgemeester niet duidelijk of dezelfde organisator achter de bokswedstrijd zit die voor dinsdagavond werd aangekondigd. Dat wordt onderzocht, zo gaf ze aan.

Blanksma roept iedereen in Helmond op het 'gezonde verstand te gebruiken en geen gehoor te geven aan oproepen op social media om samen te komen'. Zo hoopt ze nieuwe ongeregeldheden te voorkomen.