Noodbevel om de orde te herstellen na rellen in Helmond, politie arresteert zes jongeren

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision vergroot

Om de orde in de binnenstad van Helmond te herstellen heeft burgemeester Elly Blanksma dinsdagnacht een noodbevel afgekondigd. Dit gebeurde nadat een groep van tussen de honderd en honderdvijftig jongeren zich sinds halfzeven dinsdagavond urenlang ernstig misdroeg op straat. Ze gooiden met stenen en staken vuurwerk af. Rond elf uur voerde de ME met politiehonden meerdere charges uit. Uiteindelijk werden zes jongeren opgepakt.

Sandra Kagie Geschreven door

Vijf aanhoudingen werden verricht voor openlijke geweldpleging , één verdachte werd opgepakt omdat hij een mes op zak had. Iets na middernacht meldde de politie dat het weer rustig was op straat. Agenten bleven daarna nog wel aanwezig in het centrum van de stad om ervoor te zorgen dat het rustig bleef.

In het noodbevel dat de burgemeester afkondigde, staat dat mensen tot woensdagochtend zes uur uur niet op straat mogen zijn in het gebied rond de Heistraat. Dit met uitzondering van degenen die daarvoor een gegronde reden hebben.

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision vergroot

'Ga naar huis'

De politie riep jongeren via Twitter op hun gezond verstand te gebruiken. "Ga naar huis en houd je aan de regels!", was de boodschap. Nadat de ME met politiehonden rond elf uur meerdere charges uitgevoerde, werd de groep jongeren uit elkaar gedreven.

Wel was het daarna nog steeds onrustig, zo gaf een woordvoerder aan.

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision vergroot

Volgens hem is er met stenen naar de politie gegooid. "In ieder geval naar onze voertuigen", vertelde hij. Volgens de woordvoerder verzamelden de jongeren zich op straat na een oproep op social media over een bokswedstrijd.

"Voor zover ik weet heeft die wedstrijd niet plaatsgevonden, maar hebben de jongeren zich wel verzameld", zei hij. Zo'n wedstrijd werd onlangs wél gehouden in een Helmonds park.

Beelden van de onrust in Helmond werden op social media gedeeld:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision vergroot

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision vergroot

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision vergroot

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision vergroot

