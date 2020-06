Boksende jongeren in Helmond: 'We wilden alleen maar trainen, maar toen liep het uit de hand'

Wachten op privacy instellingen... De boksende jongeren in het park in Helmond Volgende Vorige 1/2 Jongeren boksen in park in Helmond

De jongeren die maandagavond in het Helmondse Weverspark bokswedstrijden hielden hadden 'geen slechte bedoelingen'. Ze wilden eigenlijk met 10 tot 15 man trainen in het park, maar er kwamen steeds meer mensen kijken, waardoor het volledig uit de hand liep, zeggen ze. De burgemeester van Helmond heeft aan de organisator van de illegale wedstrijd een officiële waarschuwing gegeven.

Ferenc Triki en Alice van der Plas

Als de jongeren nog een keer gaan boksen, krijgt de organisator een boete van ruim 4300 euro. Volgens burgemeester Elly Blanksma was er sprake van een evenement en dat is volgens de noodverordening verboden. Ook met tien tot vijftien personen had het niet gemogen, laat Blanksma weten, omdat boksen een contactsport is.

De burgemeester voerde dinsdag een 'goed en stevig' gesprek met de organisator. "We begrijpen dat het een moeilijke tijd is, maar dit kan niet. Het is totaal uit de hand gelopen."

Boksschool dicht

De jongeren die aanwezig waren bij de wedstrijden en zelf ook boksten, zeggen nooit de intentie te hebben gehad om gewelddadig te zijn. Hun boksschool is dicht en ze missen hun sport.

"We dachten we gaan gewoon buiten trainen in het park. Maar toen kwamen er steeds meer mensen kijken. We zijn er zelf ook van geschrokken."

'Normaal geen problemen met bokspartijtje'

Ook de buurtbewoners schrokken van de heftigheid van de bokswedstrijden. "Normaal gesproken zou ik geen problemen hebben met een bokspartijtje in het park, maar dat kan nu echt niet."

De politieke partij Helder Helmond zegt 'met stomheid te zijn geslagen'. ''Waarom is er gisteravond niet officieel gehandhaafd met boetes en aanhoudingen?'', laat fractievoorzitter Michael Rieter weten. Hij heeft raadsvragen gesteld.