Fietser ernstig gewond na botsing met bestelbus in Waalwijk

1/2 Ernstig ongeval in Waalwijk (foto: Iwan van Dun/SQ Vision)

Een fietser is woensdagochtend zeer ernstig gewond geraakt bij een botsing met een bestelbus in Waalwijk. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Taxandriaweg met de Kruisstraat. Het lijkt erop dat de fietser via de fietsburg vanaf het industrieterrein kwam en de bestelbus uit de richting van de McDonalds. Op de oversteekplaats onderaan de fietsbrug zijn ze met elkaar in botsing gekomen.

Volgens een getuige is de fietser waarschijnlijk ernstig gewond geraakt aan het hoofd. Ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk en ook een traumahelikopter is geland. Onder begeleiding van een trauma-arts is het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.