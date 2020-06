Rellende jongeren trekken veel bekijks: 'Ouders met kinderen, ouderen op scootmobielen'

Aaris heeft een Poolse supermarkt aan de Heistraat. vergroot

Een paar kapot gegooide tomaten op de stoep, dat is alles wat nog herinnert aan de rellen dinsdagavond in de Heistraat in Helmond. Ongeveer 150 jongeren kwamen bij elkaar en gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Een groepje jongeren noemt de rellen belachelijk en een Poolse supermarkt ging uit voorzorg eerder dicht.

De supermarkt aan de Heistraat ging uit voorzorg eerder dicht. Het personeel van de supermarkt was doodsbang. Ze durfden niet via de voordeur naar buiten te gaan, zegt eigenaar Aaris. "Uiteindelijk heb ik een busje geregeld om ze op te halen en zijn ze via de achterdeur vertrokken. Een meisje moest huilen. Ze stond te trillen op haar benen van de schrik. "Tot half twee s'nachts bleef het onrustig in de straat: "Ik woon boven de winkel en mijn hondje was de hele nacht van slag", vertelt Aaris.

"Laat ze iets anders gaan doen, om hun energie kwijt te raken."

Jongeren kwamen dinsdagavond dozen eieren kopen. "Ik wist wel dat daarmee gegooid zou gaan worden, maar kon moeilijk weigeren om ze te verkopen", zegt de eigenaar. Hij vindt de rellen belachelijk: "Laat ze iets anders gaan doen, om hun energie kwijt te raken. En trouwens: waar zijn hun ouders eigenlijk?", vraagt hij zich hardop af.

Kapot gegooide tomaten op de Heistraat (Foto: René van Hoof) vergroot

Een groepje jonge mannen dat op het punt staat om een dagje naar zee te gaan, noemt de rellen belachelijk: "Het is die gastjes maar om één ding te doen en dat is aandacht op social media. Daar kicken ze gewoon op. Zelf zagen ze de filmpjes ook voorbij komen op Facebook, Snapchat en Instagram. Een van de jongens, die opgroeide bij de Heistraat vindt het vooral jammer dat Helmond weer eens negatief in het nieuws komt.

"In al die jaren zijn hier nooit vervelende dingen gebeurd."

Een hoop sensatie om niets, zegt Roland Vullings over de rellen. Toen de politie uiteindelijk ingreep was het volgens kapper Roland Vullings binnen veertig seconden voorbij. Hij zat met zijn kapperszaak op de eerste rang. Bij hem voor de deur verzamelde zich een enorme groep jongeren, die de politie uitdaagde. Volgens Vullings waren het voor tachtig procent kijkers.

"Ouders met kinderen, ouderen op scootmobielen, echt iedereen kwam kijken." De kapper die al twintig jaar een zaak op de Heistraat heeft niet, heeft geen schade opgelopen. De kapper vindt het zwaar overdreven dat de Heistraat nu landelijk nieuws is. "In al die jaren zijn hier nooit vervelende dingen gebeurd."

"Vuurwerk wordt in Helmond heel het jaar afgestoken, dat zijn wij hier wel gewend."

Gemeenteraadslid Sacha van Lierop (Plan Helmond) vindt ook dat het nogal meeviel: "Waar ik mij echt zorgen over maak is corona, met al die mensen zo dicht op elkaar. "Vuurwerk wordt in Helmond heel het jaar afgestoken, dat zijn wij hier wel gewend." Ook hij vindt het vooral jammer dat de Heistraat nu weer negatief in het nieuws komt.

De relschoppers zouden dezelfde jongeren zijn die eerder een bokswedstrijd wilde houden. Ook dinsdagavond wilden ze dat doen, maar toen dat niet lukte trokken ze naar de Heistraat om rellen te schoppen. Bewoners hopen dat het nu rustig blijft, maar vrezen dat het nog niet gedaan is met de onrust. Volgens onbevestigde berichten willen de jongeren vrijdag opnieuw gaan rellen.

Wachten op privacy instellingen...