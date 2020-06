Huurder van het Evoluon in de problemen door coronacrisis

Het Evoluon (foto: Dirk Verhoeven). vergroot

De huurder van het iconische Evoluon in Eindhoven is in problemen geraakt doordat er geen congressen of andere bijeenkomsten mogen worden gehouden. Een onderdeel van flexkantorenverhuurder Regus dreigt hierdoor failliet te gaan.

Ruim een jaar geleden werden vastgoedontwikkelaars Foolen & Reijs eigenaar van het ufovormige gebouw in Eindhoven. Ze betaalden ruim 4 miljoen euro aan Philips.

Flexplekken

Regus had bij de koop al een contract om een aantal jaren flexkantoren en congresruimtes te verhuren. Maar sinds maart van dit jaar liggen bijna alle activiteiten stil vanwege de coronacrisis.

Via Regus kun je vanaf zeven euro per dag een kantoorplek huren in het Evoluon. Ondernemers kunnen een vaste plek huren voor twee jaar maar je kunt ook met een soort strippenkaart een flexplek huren.

Faillissement dreigt

Volgens de bewindvoerder die is aangesteld ligt het grootste probleem niet bij die kantoren maar bij de congressen en evenementen. Daar wordt namelijk de meeste omzet mee gehaald. Hoe groot de schuld is wil bewindvoerder Raaijmakers niet zeggen. "Een faillissement is niet ondenkbaar", is zijn conclusie nadat hij de schulden zag.

De directeur van het Evoluon kan gebruikers van de kantoren gerust stellen. "We gaan gewoon door", vertelt Franc Dubbelman. ‘’We zijn nu in gesprek met de pandeigenaar om de exploitatie gewoon door te zetten. De klanten merken hier niks van.’’

Als de huurachterstand niet betaald wordt, gaat Foolen en Reijs zelf de verhuur verzorgen. Vanaf 2021 zou de eigenaar toch al zelf de ruimtes gaan verhuren en evenementen gaan organiseren.