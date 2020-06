Hologram Almina laat bezoekers glimlachen bij schoonmaakbedrijf CSU

Kos Fourkiotis van CSU bij het hologram van hostes Almina (foto: Jan Peels) vergroot

"Ik krijg extra complimenten met mijn hologram hier in de hal", zegt een stralende Almina Music. Haar evenbeeld zit in een doorzichtige kubus en heeft een groen CSU-uniform aan, ze kijkt ons aan met een grote glimlach. "Heel apart om jezelf zo te zien."

Het hologram van Almina, die in het dagelijks leven gastvrouw is bij CSU, staat in de entreehal van het hoofdkantoor in Uden, Bezoekers ervaren daar sinds kort een zeer futuristische begroeting. Als je binnenkomt verschijnt het hologram van Almina plotseling in de kubus en kijkt ze je stralend aan en soms pakt ze een sprayfles en lijkt ze de binnenkant van de kubus schoon te maken.

'Mensen glimlachen'

"We willen op alle vlakken vernieuwend zijn", zegt Kos Fourkiotis, innovatiemanager bij CSU. "Het hologram van Almina kan werknemers en bezoekers bij binnenkomst welkom heten en informeren over geldende hygiëneregels. Je ziet dat mensen gaan glimlachen als ze het hologram zien", vertelt Kos terwijl hij zelf ook lachend naast het hologram staat.

De afbeelding van Almina lijkt in de lucht te zweven, zoals je dat ook soms in sciencefictionfilms ziet. Je kan haar van alle kanten bekijken en eromheen lopen. De animatie is geen filmpje dat zich telkens herhaalt, maar het reageert op bezoekers die binnenkomen.

"We hebben allerlei toepassingen van de hologrammen bedacht", vertelt Simon Hanemaaijer van Media Hologram in Etten-Leur dat de animatie van Almina ontwikkelde voor CSU. "Ook bij NAC Breda en bij andere voetbalclubs hebben we speciale hologrammen gemaakt".

Virtual reality

"We willen als schoonmaakbedrijf de laatste ontwikkelingen die er zijn gebruiken", vertelt Kos Fourkiotis van CSU. "Dat doen we niet alleen met dit hologram, maar ook door onze mensen te trainen met virtual reality. Door ze met een speciale bril situaties te laten beleven leren ze veel sneller hoe ze in de praktijk bij soortgelijke situaties moeten handelen".

Almina is niet bang dat haar werk door het hologram zal verdwijnen. "Het is vooral leuk en vernieuwend en nu zien mensen mij op elk moment van de dag als ze binnenkomen. Het zou mooi zijn als ik niks meer hoefde te doen, maar nu kan ik juist heel veel andere dingen doen", zegt de échte Almina lachend.

Kijk hieronder naar een impressie van het hologram van Almina:

