Bakker zag tijdens piek coronacrisis steeds weer een begrafenisstoet voorbijkomen: 'Angstaanjagend'

Dorremie had zich nooit kunnen voorstellen haar winkel dicht te doen vergroot

“Ik had nooit gedacht dat ik de winkel zou sluiten, aan het begin van een seizoen”, zegt Dorremie Beekmans-Van Rijkbroek, van schoenenwinkel Van Rijkbroek in Boekel. Zij en bakker Lambèr Merks blikken terug op hoe het stil werd in Boekel. En ze zien hoe het leven daar nu langzaam weer wordt opgepakt.

Jos Verkuijlen & Dennis Stafleu Geschreven door

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

De schoenenwinkel aan de Kerkstraat, maar ook de modezaak elders in het dorp, zijn een begrip in de regio. De zaak begon met de eerste generatie van Rijbroek in 1963. “Het is echt een regiowinkel”, vertelt Dorremie. “Mensen komen hier voor ons product maar het is ook een sociale plek waar mensen een praatje komen maken.”

In maart veranderde alles in Boekel. In de video vertelt Dorremie hoe het was om de winkel dicht te doen en hoe klanten de winkel uiteindelijk weer weten te vinden:

Wachten op privacy instellingen...

De stilte in het dorp staat Dorremie nog het meeste bij. “Gelukkig wordt het allemaal iets beter”, vertelt ze. Mensen komen ook weer naar de winkel. “Dan zeggen klanten: dit bezoekje is echt de eerste keer dat ik weer buiten de deur kom. Die mensen hebben heel lang binnen gezeten. Ze willen dan toch graag weer naar buiten en is dit hun eerste uitstapje.”

Bij bakker Lambér kon het werk gewoon doorgaan vergroot

Verderop in het dorp zit bakkerij Merks. Een ander begrip in het dorp. “We zouden eigenlijk 1 april ons 25-jarig jubileum vieren”, vertelt bakker Lambèr. “Dat hebben we naar oktober verzet. In deze situatie had ik het heel ongepast gevonden om te feesten, terwijl half Boekel in de kreukels ligt.”

“Het is angstaanjagend geweest“, zegt de bakker. “Met al die mensen die overlijden. Als er iemand begraven werd, zag je een hele stoet voorbij komen.” Bij de bakker zelf bleven de klanten komen, al golden er natuurlijk wel coronaregels in de winkel.

In de video vertelt bakker Lambèr hoe het in zijn winkel 'gewoon' door ging:

Wachten op privacy instellingen...

De bakker merkt dat de zwaarste tijd in het dorp alweer voorbij is. “ Het begint weer te normaliseren", zegt Lambèr. "De horeca is weer aan het bestellen. Die mensen hebben het ook hard nodig. De kosten gaan door. We worden wel geholpen, maar al die hulp is een druppel op de gloeiende plaat."

Tegelijk is de bakker trots op hoe Boekel er mee omgaat. "Als ik dat zie bij de visboer op de markt of bij ons voor de deur. De mensen blijven netjes wachter. Er heeft niemand commentaar. Ik ben blij dat het zo gebeurd."

We laten het graag aan je weten als we een nieuw artikel hebben over Boekel. Klik hier om je te abonneren op de nieuwsbrief. Alle verhalen vind je op onze themapagina. Wil je meer zien? Kijk dan op ons YouTube-Kanaal.