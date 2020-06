Reekalfje sterft in de armen van Mieke na aanval door loslopende honden

Het doodgebeten reekalfje (foto: Hans van Lieshout). De honden die werden uitgelaten (foto: Hans van Lieshout). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het doodgebeten reekalfje (foto: Hans van Lieshout).

Hans en Mieke van Lieshout uit Sterksel zijn er nog van onder de indruk. Woensdag vonden ze een reekalfje dat door zes grote honden was aangevallen. Mieke pakte het kalfje snel op en het is in haar armen gestorven. Volgens Hans en Mieke liet een hondenuitlaatservice de honden loslopen, terwijl dat daar helemaal niet mag.

Hans van Lieshout is schapenhouder. Vorige week werden een paar van zijn schapen doodgebeten door een wolf en een loslopende hond. Dit keer was het een reekalfje dat dagelijks achter zijn huis kwam grazen. Het is doodgebeten door zes loslopende honden die volgens Hans op pad waren met een hondenuitlaatservice.

"We hoorden het kalfje nog gillen."

“Het is onvoorstelbaar”, zegt Hans boos. ’s Ochtends werden hij en zijn vrouw Mieke gewaarschuwd door hun eigen hondje. “Toen we gingen kijken, zagen we dat zes grote honden het reekalfje aanvielen en doodbeten. We hoorden het kalfje nog gillen”, zegt Hans.

De ree was nog jong en kwam dagelijks met zijn moeder grazen achter het huis van Hans en Mieke. “Eerst kwam moeder nog met twee reekalfjes. Maar de laatste paar dagen zagen we haar nog maar met één jong. Nu heeft die moeder niets meer. Nadat het kalfje was doodgebeten zagen we haar hier nog rondlopen. Ze kwam waarschijnlijk kijken waar haar kleine was”, vertelt Hans.

"In dit natuurgebied staan overal bordjes dat het verboden is om hier honden los te laten lopen. "

De honden waren volgens hem op pad met een uitlaatservice. “Al snel kwam een vrouw aanlopen die op zoek was naar de honden die ze aan het uitlaten was”, herinnert Hans zich. De vrouw bood haar excuses aan en zei dat ze haar honden daar nooit meer uit zou laten. “Maar daar heb ik geen zak aan”, aldus Hans.

“Het is niet de schuld van de honden, die hebben recht op beweging en zullen wel de dag van hun leven hebben gehad. Maar het is wel de schuld van de uitlaatservice. Er zijn speciale plekken waar honden los rond kunnen rennen, maar niet hier. In dit natuurgebied staan overal bordjes dat het verboden is om hier honden los te laten lopen. "

"De mensen die hun hond los hebben lopen hebben vaak geen flauw idee wat voor schade ze aanrichten."

“Die vrouw zei zelfs nog: 'Ze pakken wel af en toe een konijn, maar dat moet toch kunnen.' Ongelofelijk”, zegt Hans boos. “Ik hoop dat hondeneigenaren nu aan de bel trekken en hun hond niet meer aan dit bedrijf meegeven.” De hondenuitlaatservice wil nog niet reageren op de beschuldigingen.

Boswachter Mari de Bijl is ook aangeslagen. "Honden moeten in de Brabantse natuurgebieden gewoon aan de lijn. De mensen die hun hond los hebben lopen hebben vaak geen flauw idee wat voor schade ze aanrichten. Het is heel slecht voor de natuur", vertelt hij.

