Cor (93) slaat na een coronapauze weer een balletje met zijn tennismaatjes

Cor (93) met zijn tennismaatjes op leeftijd. vergroot

De ledenpasjes worden als vanouds weer geschud op dinsdag- en donderdagochtend op tennispark 'De Schutskamp' in Den Bosch. De koppels voor het dubbelspel worden op deze manier geloot. Net als anders is ook Cor Nieuwenhuizen weer van de partij. Met zijn 93 jaar is hij de ultieme senior onder de trouwe tennissers tijdens deze seniorenochtenden.

Wat hartklachten, waar hij pillen voor slikt, maar voor de rest voelt Cor zich nog kerngezond. Het coronavirus heeft hem niet te pakken gekregen en hij houdt zich aan alle maatregelen om dat ook zo te houden. Maar zijn tennisochtenden zijn hem veel waard en daarom was hij meteen weer van de partij toen de coronamaatregelen versoepeld werden en 'dubbelen' op een tennisclub weer mocht.

Wachten op privacy instellingen...

"Op mijn leeftijd verlies je steeds meer mensen om je heen. Daarom ga ik zo graag twee keer in de week tennissen. Het houdt me in beweging en zo kom ik onder de mensen. Al mag ik zeker niet klagen. Ik heb mijn vrouw nog en we zijn nog redelijk vitaal. We fietsen nog en en maken nog uitstapjes. Maar dinsdag- en donderdagochtend reserveer ik altijd voor het tennissen."

"We bewegen nog zoveel mogelijk en we eten en drinken gezond."

Zijn vrouw Riet, met wie hij al 64 jaar getrouwd is, is voor de gelegenheid ook even naar de tennisbaan gekomen. Zelf tennist ze niet, maar via Cor kent ze ook de meeste andere senioren. Aan haar de vraag hoe zij en Cor op hoge leeftijd zo vitaal blijven.

"We bewegen nog zoveel mogelijk en we eten en drinken gezond. Meer is het eigenlijk niet. Al heeft Cor wel een aparte gewoonte. Al tientallen jaren drinkt hij iedere ochtend op zijn nuchtere maag een glas water met honing en appelazijn. Ik vind het heel erg vies, maar misschien is het wel daardoor dat hij nu nog steeds op de tennisbaan kan staan."

Ook Ton Casteleijns is, als het maar even kan, een trouwe bezoeker van de tennisochtenden voor 70-plussers in Den Bosch. Hij geniet ervan hoe fanatiek 'nestor' Cor nog steeds is.

"Natuurlijk hoop ik op de tennisbaan honderd te kunnen worden."

"We waren eigenlijk bang dat Cor na de coronapauze niet meer zou komen. Het valt conditioneel niet mee om na zo'n periode weer te beginnen en hij zit natuurlijk in een heel kwetsbare leeftijdscategorie. Maar een van de eersten die belden was hij."

Cor, die vroeger ambtenaar bij de gemeente Den Bosch was, hoopt nog lang te kunnen tennissen. "Natuurlijk hoop ik op de tennisbaan honderd te kunnen worden. Maar dat staat in de sterren geschreven. Ik voel me al gezegend door wat ik samen met Riet nog allemaal kan. Maar deze tennisochtenden hoop ik echt nog heel lang vol te kunnen houden."