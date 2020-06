Vrachtwagen met gevaarlijke stoffen over de kop op A16, verkeer vanuit Breda moet omrijden

Het ongeval op de A16 (foto: Rijkswaterstaat) vergroot

Op de A16 bij Dordrecht is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd met een auto en een vrachtwagen De vrachtwagen is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Dat meldt Rijkswaterstaat. De A16 is er helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Breda moet een omleiding volgen.

Janneke Bosch Geschreven door

De vrachtwagen die in de berm ligt, vervoerde gevaarlijke stoffen. Mede daardoor is de weg nu dicht. Vanaf knooppunt Klaverpolder is een omleidingsroute ingesteld.

Naar verwachting duurt het tot in de avonduren om de vrachtwagen te kunnen bergen.

